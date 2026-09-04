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Новости по тегу #Национальная безопасность

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама
04 сентября 2026 16:55

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников
24 июля 2026 11:46

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников

Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами
23 июля 2026 17:51

Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами

От бронетехники до беспилотников. Побывали на выставке «Национальная безопасность» в Минске. Обзор новинок
21 июня 2026 16:53

От бронетехники до беспилотников. Побывали на выставке «Национальная безопасность» в Минске. Обзор новинок

В Минске прошла VI Международная конференция по нацбезопасности
17 июня 2026 17:15

В Минске прошла VI Международная конференция по нацбезопасности

В Москве прошла международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
29 мая 2026 06:14

В Москве прошла международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве
27 мая 2026 16:57

Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ
26 мая 2026 17:29

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?
20 апреля 2026 17:02

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?

Беларусь – остров безопасности! Почему спокойствие на наших улицах стало мировым брендом
04 марта 2026 18:00

Беларусь – остров безопасности! Почему спокойствие на наших улицах стало мировым брендом

Что такое безопасность в современной геополитической ситуации для Беларуси? Объяснил Вадим Гигин
22 февраля 2026 07:17

Что такое безопасность в современной геополитической ситуации для Беларуси? Объяснил Вадим Гигин

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов
15 февраля 2026 07:23

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов