Новости по тегу #Национальная безопасность

Во время встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом, а также обучения специалистов из Вьетнама в белорусских вузах. Был рассмотрен проект плана совместный работы по широкому спектру направлений на ближайшие два года.
Преподаватели на конкретных примерах показали, как распознать уловки мошенников в электронной почте и не допустить кражи персональных данных пациентов.
В Беларуси усилят роль Госсекретариата Совета безопасности.
Мы столкнулись с беспрецедентным количеством угроз, и задача № 1 для любого государства – защитить своих граждан, чего бы это ни стоило.
Масштабный форум объединил на одной площадке ведущих экспертов и руководителей профильных ведомств из Беларуси, России и Азербайджана.
В российской столице собрались представители 150 стран – политики, дипломаты, эксперты, аналитики. Участие принимала и делегация Беларуси.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси провел встречи с представителями Мьянмы, Пакистана, Анголы, Монголии. Такая широкая география контактов подчеркивает многовекторность нашей политики.
Форум по международной безопасности проходит в Подмосковье.
В 2026 году Парламентской ассамблее ОДКБ исполняется 20 лет. Все это время шло формирование единого правового пространства. Работа по сближению национальных законодательств в оборонной сфере остается актуальной и сейчас. Это ключевой вопрос нынешней международной встречи в Москве.
Тот порядок, который стал своеобразным брендом страны, – результат системной, ежедневной работы людей в погонах.
«Безопасность, если говорить о стране и о человеке, – это возможность нормально жить, не опасаясь из-за возникновения каких-то угроз».
«Мы сегодня с вами, с журналистами, в одном окопе», – добавил помощник министра обороны.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00