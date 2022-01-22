Российская военная техника прибывает в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость – 2022»

Новости Беларуси. Российские военные и эшелоны с техникой продолжают прибывать в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной целью проверки станет оценка готовности военных выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства. Предполагается отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния, а также выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию государственной границы на суше и в воздушном пространстве, ведению борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями. На данном этапе участники маневров осуществляют разгрузку и выдвигаются в районы выполнения задач.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:

Данное учение носит исключительно оборонительный характер, но имеет ряд особенностей. Во-первых, в учении примут участие не войска Западного военного округа, а войска Восточного военного округа, которые, как вы понимаете, в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока России. Помимо этого, в учении принимают участие Военно-космические силы и Воздушно-десантные войска Российской Федерации, ну и, безусловно, практически все Вооруженные Силы Республики Беларусь. Это позволит нам оценить возможности и способности создания группировок войск в кратчайшие сроки в любом месте и на любом направлении.