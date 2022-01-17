«Мы живём в интересные, но сложные времена». Стоит ли Беларуси менять стратегию по государственной безопасности?

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Обратите внимание, как мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда формируется новая архитектура безопасности, которая тащит за собой новые угрозы и вызовы, на которые нужно также уметь реагировать. И то, что мы сейчас сталкиваемся с этой ситуацией в республиках, где инспирируется хаос извне, мы говорим о каких-то цветных революциях. Мы говорим, что это гибридная угроза, на которую нужно адекватно реагировать. Мы сейчас говорим немного в расслабоне, но на самом деле ситуация серьезная, нельзя расслабляться. Надо еще понимать то, что нам нужно в плане соответствия, приводить в соответствие свою нормативно-правовую базу, свои концептуальные документы. Я говорю о той концепции национальной безопасности, которая у нас сейчас разрабатывается, теперь у нас еще опыт Казахстана, на него тоже надо обращать внимание, на новые угрозы, на гибридное реагирование. Вроде, внешне поддерживаем, защищаем от внешних сил, а внутри государства – добивайтесь стабильности, как Казахстан, уравновешивайте ситуацию самостоятельно. Посмотрите на Россию, она летом прошлого года приняла стратегию, обновила стратегию национальной безопасности, она очень серьезная. По стратегическим приоритетам на первом месте стоит сохранение жизни и здоровья граждан, на втором – защита территории своего государства, обороноспособность. Мы живем в интересные, но сложные времена. Мы пытаемся найти, как мы должны реагировать, какой-то опыт. Я думаю, наши миротворцы прилетят, мы проанализируем, как нам удалось работать, какие-то выводы из этого сделаем. Может, еще будем искать. Потому что видим, как демонстрирует силу враг, который практически находится у нашего забора.

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