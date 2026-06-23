В Палате представителей представили выставку о погибших летчиках Великой Отечественной войны

За каждым номером на обломках самолетов – судьбы людей и страницы подлинной истории войны. В Палате представителей презентовали уникальный выставочный проект, посвященный подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной. В фойе Овального зала представлены 16 тематических планшетов с подробными историями погибших экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В число редких экспонатов вошли бесценные реликвии с места падения экипажа Героя Советского Союза Николая Гастелло, погибшего в бою 26 июня 1941 года. Посетители могут также увидеть заводские шильды техники, фрагменты обмундирования и другие свидетельства бессмертного подвига героев.

Выставочный проект стал результатом десятилетней совместной работы белорусских и российских поисковиков. За это время специалисты обнаружили и детально исследовали 107 мест падения советских самолетов. Особым событием стала встреча с потомками погибших пилотов в Доме правительства.

Людмила Жукова, внучатая племянница Алексея Калинина, стрелка-радиста экипажа Гастелло: Семья помнит об этом всегда. То, что погиб, что отдал свою жизнь за всех, за Родину.

Александр Шипуло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Один из подвигов, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, на четвертый день начала войны, – это подвиг экипажа Гастелло, который состоял из представителей братских народов. Помня о тех событиях, мы не допустим трагедии, мы сохраним мир на нашей земле и передадим память последующим поколениям и гордость за Победу наших предков.

Принадлежность бортов к конкретным авиаполкам и экипажам эксперты смогли определить с помощью уцелевших номерных деталей техники. Кропотливый труд позволил вернуть из небытия имена более чем 30 погибших летчиков. Масштабная работа по увековечению памяти героев будет продолжена.