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Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси

23 января 2022 17:28
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Новости Беларуси. На что решится «Союзная решимость»? Война или все же учения? Ответ максимально приземленный, который звучал не один раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Маневры, которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер. Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной. Об этом на неделе вновь напомнил наш Президент. Более того, провести совместные мероприятия на западном и южном рубежах Беларуси Лукашенко и Путин договорились еще в декабре 2021 года. И это не просто чья-то прихоть или демонстрация силы. А адекватный ответ на то, что происходит у наших границ.  

Чего стоит случай во время недавних учений у наших границ, когда военный вертолет минобороны Украины залетел на белорусскую территорию. В простую невнимательность поверить трудно. Тогда что это? Провокация? Какой реакции добивались?  

Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси-1

Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия):  
Не просто так, к сожалению. Мы находили доказательства воздействия, влияния, участия представителей Украины и в событиях в Казахстане совсем недавно, и в событиях в Беларуси. Это уже, к сожалению, стало стратегической политикой государства – дестабилизация своих соседей. Это существенная проблема, которая должна быть решена.  

Почему украинский вертолет залетел на территорию Беларуси? Мнение Юрия Дудкина (подробнее здесь).  

# Международная политика # общество # Денис Денисов # Алена Сырова # Фотофакт

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