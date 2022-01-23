Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси

Новости Беларуси. На что решится «Союзная решимость»? Война или все же учения? Ответ максимально приземленный, который звучал не один раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Маневры, которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер. Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной. Об этом на неделе вновь напомнил наш Президент. Более того, провести совместные мероприятия на западном и южном рубежах Беларуси Лукашенко и Путин договорились еще в декабре 2021 года. И это не просто чья-то прихоть или демонстрация силы. А адекватный ответ на то, что происходит у наших границ.

Чего стоит случай во время недавних учений у наших границ, когда военный вертолет минобороны Украины залетел на белорусскую территорию. В простую невнимательность поверить трудно. Тогда что это? Провокация? Какой реакции добивались?