Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу». «Показали очень серьезную динамику». Товарооборот с Россией в 54 млрд – много или мало?

Кирилл Казаков, СТВ:

54 миллиарда – это много в товарообороте Беларуси и России? Какое-то время Александр Лукашенко уделял внимание именно технологическому прорыву. Разговор шел о научных разработках, которые россияне сначала не замечали, а теперь вдруг резко они им понадобились. Ольга Лазоркина, аналитики Белорусского института стратегических исследований:

Мы не можем говорить, достаточно или недостаточно, здесь важен критерий «с чего начинать», динамика. Ведь мы за последние три-четыре года показали очень серьезную динамику – начинали с 40 миллиардов, а сегодня уже говорим о 54-х. 14 миллиардов – самый простой подсчет говорит о том, что мы движемся правильно. Что касается технологического суверенитета, да, действительно, время пришло. Если для Российской Федерации, которая была более сосредоточена на ресурсной базе, и можно было широко сотрудничать с Западом, в том числе и в сфере технологий, то для Беларуси санкционная история была всегда. То, что случилось после 2020 года в отличии от России 2022 года, для нас такой большой новинкой не стало. К этому всегда готовились. И мы всегда были драйвером движения к технологическому суверенитету. Нас не то чтобы не слышали, но не было востребовано.

Второй важный момент – чтобы что-то предлагать, нужно иметь базу. Российская Федерация, может быть, немного притормозила этот процесс, а мы сохранили свою научную составляющую, промышленность. И когда мы сегодня говорим о программах импортозамещения, то 2 400 компаний, которые работают, совместных российских, то им есть над чем работать. Поэтому все предложения, которые мы сделали, имеют под собой основания, чтобы запустить новые процессы. «Совершенно неприметный Mercedes». Подробности обсуждаемого приезда Лукашенко с Путиными во дворец. «Наша основная задача – жить своей головой»

Вадим Боровик, политолог:

Когда мы слышим от определенных, весьма некомпетентных граждан либо наших недоброжелателей: «Зачем Беларусь занимается космическими технологиями? Зачем Беларуси атомные технологии либо освоение труднодоступных регионов на нашей планете?», то нужно понимать. С одной стороны, есть конкретная практическая научная, экономическая польза, потому что это высочайшие технологии. С другой стороны, это большая политика. Если мы хотим быть нацией, суверенным государством, то должны в таких ключевых отраслях развития человеческой цивилизации принимать самое непосредственное участие. Именно мы с вами за 30 лет отстроили суверенитет, не только выкрикивая какие-то лозунги и говоря о том, что мы патриоты, незалежность-незалежность и прочее, а построив новые отрасли экономики. Как моя коллега абсолютно верно сказала, сохранив промышленность. И в этот период санкционного давления нам есть, на что опереться. Мы воспитали нацию, которая осознает себя членом международного сообщества как суверенная нация, но которой есть чем гордиться. И это не просто лозунги, не только отсылки к истории, которая у нас великая: великие победы, великие духовные лидеры, великие историки и прочие. В этой современной истории мы вырастили поколение, которое может сказать: «Во время моего взросления построена атомная станция, мы работаем в Антарктике, мы выходим в космос». Так строится нация, это действительно победы. Поэтому нам есть чем гордиться. Опять же, спекуляция. Мы используем уникальную возможность сохранить колоссальный опыт совместного с Россией исторического пути и усиливаем нашу экономическую мощь. А экономика – это основа всего: безопасности, развития научного потенциала, духовного, культурного и нравственного. А они пытаются у нас выбить эту почву из-под ног. «Мы вам введем санкции, так вы еще возьмите самый выгодный и удобный ваш рынок и отрубите». Поэтому наша основная задача – жить своей головой, как мы всегда думали, выстраивать очень грамотную, взвешенную политику. Наши военные коллеги правильно говорят: мы врагов в мире не видим, мы всем протягиваем руку и готовы видеть в их лице партнера. Но это не значит, что наше рукопожатие слабое, если нужно будет ответить – мы ответим. «Российский замполит в белорусских войсках не потерялся бы» Кирилл Казаков:

В Вильнюсе висит знак «Минск оккупирован Кремлем». И количество километров до города. Очень удивляешься, когда, например, узнаешь, что немецкие войска появляются под Вильнюсом. Или вчерашняя новость, что на сирийской территории была атакована ракетами американская база. У нас вопрос к оккупации идет? Но мы в какой-то мере сотрудничаем, как страны НАТО друг с другом.

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

У нас более тесное сотрудничество как в историческом, моральном, духовном, так и в вопросах военного искусства. Кирилл Казаков:

А эта совместная история, с которой начинали, например, воспоминания о блокаде Ленинграда, принятие определенных мер, чтобы в Конституции, в Концепции национальной безопасности сохранить эти вещи. Они очень перекликаются с Россией? Мы говорим, что наша Победа – 9 Мая, победа над фашистской Германией, ее нужно сохранить. И Президент, который поехал в Петербург показывает, что для нас это важно. Эти вещи для нас не противоречат тем, которые заложены в российских документах? Дмитрий Рябихин:

Безусловно, нет. Я бы точнее сказал: мы не только говорим об этом, но и делаем. Примером может послужить постоянно действующий совещательный орган – Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации как совместная коллегия. В рамках заседания совместной коллегии, где участвуют два министра обороны, все заместители и руководители структурных подразделений как Министерства обороны, так и Генерального штаба. На постоянной основе рассматривают вопросы исторической памяти, идеологической направленности и морально-психологической подготовки личного состава. Кирилл Казаков:

Говоря просто, российский замполит в белорусских войсках не потерялся бы. Россияне охотно поступают учиться в Беларусь? Или нет? Кирилл Казаков:

Едут сюда россияне поступать? В народе бытует: мы лучше в российские вузы.

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук, заместитель руководителя агентства по космическим исследования НАН Беларуси:

Космос – это та атмосфера, изучение которой позволяет понять, что такое Земля, как развивалась планета, что делается на ней. Потому что в мире все связано: то, что делается в космосе, имеет большое влияние на нашу планету. Поэтому участие Беларуси в космических исследованиях имеет большое значение. Конечно, оно требует затрат, но результаты должны окупаться. И это у нас сегодня есть благодаря Союзному государству и сотрудничеству между «Роскосмосом» и Национальной академией наук в целом по освоению космического пространства. Кирилл Казаков:

Мы в марте же полетим в космос. Тоже ведь благодаря россиянам. Петр Витязь:

Конечно! Прежде всего мы очень благодарны, что наши три белоруса в советское время еще полетали в космосе. Сейчас Новицкий, белорус, полетит с нашей космонавткой в марте в космос. Но не просто полетит ради того, чтобы там поучаствовать, а проводить исследования, которые будут использованы для развития экономики. Потому что это изучение новых приборов, создание новых материалов, новых условий изучения поведения человека в космосе. Они – исследователи. Поэтому задача в целом науки – это не только полететь в космос, а использовать космическую информацию для интересов развития экономики и Республики Беларусь, и Союзного государства, и мировой экономики. И эта задача сейчас решается нами, когда формируется новый уклад на планете Земля. «Никто не имеет права говорить с нами с позиции силы»

Вадим Боровик:

Есть политическая задача, она очень четко поставлена. Это вбить клин между нашими государствами, потому что сила в единстве. Была задача оторвать Украину – получилось. Сейчас задача – любыми спекулятивными действиями рассорить наши народы, в первую очередь политические элиты. Сейчас идет информационная война, и всем нужно быть очень осторожными. Бывает очень ярый патриот, за Россию-матушку до конца, лоб расшибу, но неуважительное отношение к постсоветским республикам он высказывается. И вредит России. Он не патриот, а не очень умный человек. Это и в других республиках есть. Мы должны быть деликатны, это делает нас сильнее. По поводу Беларуси. Мы среднеевропейское государство, 14-е из 46 стран в Европе. Мы относимся к странам с очень высоким индексом развития человеческого потенциала наряду с Россией, Германией, Францией, США. Номер один в мире – самая низкая детская и материнская смертность. Я могу десятки показателей привести, в том числе и вопросы безопасности, где мы лидеры в мире, нам есть чем гордиться. Никто не имеет права говорить с нами с позиции силы и свысока. А помня о нашем подвиге, что мы спасли Европу, с нами должны говорить уважительно навека. Эксклюзив на СТВ! Начальник Белорусской антарктической экспедиции назвал сенсационные факты о полярниках. «Космос дает большую экономическую отдачу на Земле»