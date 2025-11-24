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Новости по тегу #Дмитрий Рябихин

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу
24 ноября 2025 19:20

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным
19 октября 2025 16:56

О сотрудничестве с Россией, поставках вооружений и учениях «Запад-2025» – разговор с Дмитрием Рябихиным

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты
29 января 2024 19:05

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты

Как изменились отношения Минобороны Беларуси с иностранными военными ведомствами после СВО?
26 декабря 2022 18:34

Как изменились отношения Минобороны Беларуси с иностранными военными ведомствами после СВО?

«Конкретно написано: оккупация». Почему американские войска в Белостоке – хорошо, а российские под Брестом – плохо?
26 декабря 2022 17:39

«Конкретно написано: оккупация». Почему американские войска в Белостоке – хорошо, а российские под Брестом – плохо?

Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»
29 ноября 2020 17:18

Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»

Белорусские миротворцы провели тактические учения под Витебском
22 июля 2016 06:27

Белорусские миротворцы провели тактические учения под Витебском