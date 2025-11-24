Новости по тегу #Дмитрий Рябихин

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?
На фоне враждебных действий НАТО военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска стало главной темой совместной коллегии оборонных ведомств двух стран. На встрече стороны подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам и подписали 14 документов.
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