Боровик: в России подделывают белорусские товары – просто пишут «Сделано в Беларуси»

Вадим Боровик, политолог:

Подделывают российские отдельные производители белорусские товары – просто пишут «Сделано в Беларуси». Мне друзья звонят из Петербурга, из Калининграда. Говорят: «Вадим, а этот завод ваш или нет?» Или торговая марка российская, а пишут внизу: сделано на таком-то белорусском предприятии. Белорусы, повод гордиться! Раньше, вспомните Советский Союз, мы смотрели: «Сделано в Германии» или какая-то другая страна – казалось, хорошо. Сегодня гордятся наши граждане, что за нашими товарами очереди. Качество продукции! Ты знаешь, что ты не отравишься, что это будет вкусно, полезно и прочее. Год качества. Что такое качество? Это не просто качество продукции, это качество жизни, качественное отношение к своим служебным обязанностям. Это в целом концепция, новое понимание нашей роли. В том числе и в Союзном государстве. За нашей продукцией, не только продовольствием, но и за нашими тракторами, нашими большегрузными грузовиками должна быть очередь. Потому что это не только «цена-качество», но и лучшее качество на рынке.

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