Продажа хлеба по-новому! В Беларуси изменили правила для производителей – как это повлияло на ассортимент?

Продажа хлеба по-новому. В Беларуси изменили правила для производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, теперь по санитарным нормам хлебозаводы больше не в праве забирать нереализованную продукцию из торговых объектов. Многолетняя практика возврата не действует. Повлияло ли нововведение на ассортимент хлебной продукции в магазинах и что происходит на прилавках – репортаж Кристины Протосовицкой.

Беларусь – хлебная страна. В самом широком смысле мы боремся за каждое зернышко в полях и трепетно подаем хлеб к столу. А белорусские прилавки удивляют своим разнообразием – одни только брестские пекари предлагают до 700 наименований.

В Беларуси с декабря действуют новые подходы в реализации хлебных изделий. Если объяснять просто, то теперь хлебозаводы не забирают черствый хлеб, который не успели продать магазины. Раньше «вчерашний» отправляли на переработку, причем за счет производителя. Транспортные расходы, не считая производственных. Пекари на протяжении многих лет называли это одной из главных проблем отрасли.

Юлия Юрчик, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия «Берестейский пекарь»:

С финансово-экономической стороны для предприятия, потому что это влечет за нами большие дополнительные нагрузки финансовые. Соответственно, мы по чуть-чуть уменьшали. Кому-то доводили процент лимитированный, который он мог возвращать. В принципе, торговля настроилась за какой-то период, и вопросов не было. С 1 декабря 2023 года – запрет. Мы полностью исключили возврат из торговой сети.