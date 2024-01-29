«Тысяча рублей в год». Ректор «МИТСО» о бонусах молодым специалистам в Беларуси

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты развили в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов, ректор Международного университета «МИТСО»:

Нам есть чему поучиться у Российской Федерации – на уровне законодательства крайне прогрессивные нормы введены. Это и поддержка наставничества, финансовая поддержка на предприятиях, и обязательное закрепление, возможности любому человеку в РФ обучиться по востребованным специальностям. Но и мы интересны россиянам, наш опыт. Я напомню, по инициативе Федерации профсоюзов, ученых «МИТСО» в 2022 году мы совместно с национальным центром подписали план по сокращению дефицита кадров рабочих профессий. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали тот передовой опыт Республики Беларусь, когда мы решаем эту проблему комплексно. Одна из последних инициатив – внесение изменения в налоговое законодательство, когда каждому молодому специалисту будет предоставлена налоговая преференция, а это 80 рублей в месяц, 1 тысяча рублей в год.