В Санкт-Петербурге состоялось заседание ВГС. Какие вопросы были на повестке?

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество между Беларусью и Россией развивается плодотворно. Да, есть шероховатости (впрочем, как и в любом партнерстве), но все поправимо, дело всего лишь времени. О хорошей результативности союзнической интеграции говорят цифры. Свыше 50 миллиардов долларов и как результат – исторический максимум. Такова предварительная оценка объема торговли товарами и услугами в Союзном государстве. Цифры сегодня озвучил Александр Лукашенко. Дополнительный импульс интеграционным процессам придаст новая дорожная карта. Ее утвердили сегодня на заседании. Все подробности – у Алены Сыровой.

Одним из главных качеств в современной политике, бесспорно, можно считать умение делать малопросчитываемые несоюзниками шаги. В предсказуемости президентов Беларуси и России точно не заподозришь. И ровно в тот момент, когда, привыкнув за три дня визита белорусского Президента в Санкт-Петербург, у Константиновского дворца ожидали увидеть представительский российский автомобиль с двумя штандартами на капоте, к крыльцу подъехал неприметный Mercedez. За рулем – Владимир Путин, который решил лично доставить к месту проведения заседания Высшего госсовета его председателя, Александра Лукашенко. «Самолет – это предложение Российской Федерации». На каком этапе разработка союзной новинки? Подробности. Премьер-министры примчались в Константиновский дворец на Aurus, что примечательно, на двух. Отдельных.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Анонсируя заседание Высшего госсовета, накануне Кремль охарактеризовал внушительный состав участников как, цитата, «стенка на стенку». Вероятнее всего, имелось в виду кулуарное название протокольной рассадки, когда главы государств, как здесь, в мраморном зале, сидят друг с другом, а члены делегации – напротив. В общем-то будет лукавством сказать, что нет здесь и другой подоплеки такой, как столкновение интересов. Разумеется, оно есть и союзнические отношения – не равно пренебрежение чем-то важным для каждой из сторон. Но, как правило, все это обсуждают за закрытыми дверями. И пока Владимир Путин оценивал масштаб проделанной правительствами работы, Александр Лукашенко открыл заседание мини-отчетом о том, что обсуждали все это время тет-а-тет президенты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы плотно работаем два дня, можно сказать, двое суток работаем, перешли плавно в третьи сутки. Обсуждали экономические проблемы и работы на азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. И целый комплекс вопросов с юга на север. Из озвученного хорошего: Минск и Москва поддерживают друг друга на международной арене и прибавляют в торговле. За год достигнем рекордных 43 миллиардов долларов. Александр Лукашенко скорректирует показатель с учетом услуг – до 55 миллиардов. Тем не менее хорошие результаты – точно не повод почивать на лаврах. И сегодняшнее заседание Высшего госсовета Президент России характеризовал как «принципиальное».

Владимир Путин, Президент России:

Бразды правления с удовольствием передаю Александру Григорьевичу Лукашенко, председателю Высшего госсовета Союзного государства. «От Южного полюса до Северного». Лукашенко рассказал о серьезной совместной работе с Путиным.

В повестке ВГС 15 содержательных значимых вопросов, которые востребованы новым этапом экономической интеграции. Они в том числе касаются экономического сотрудничества, промышленной политики, развития железнодорожной инфраструктуры. На последнем Президент Лукашенко акцентировал внимание. От этого напрямую зависят объемы перевалки белорусских грузов через российские порты. Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров. Еще один чувствительный вопрос касается создания единого рынка нефти и газа. Вопрос кочует из заседания в заседание. Впрочем, не уходит с повестки и слово «барьеры». ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина как кандидата в президенты.

Подсмотрено: в ожидании президентов министры без особого воодушевления листали союзные СМИ. Во время же заседания Александр Лукашенко на роли информации и ее источниках отдельно остановился. Если мы идем единым фронтом к многополярному миру, то это должно как минимум читаться!

Александр Лукашенко:

Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной. Но, слава богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли. Но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок. Российские специалисты через это прошли. Будет хороший холдинг. Чуть позже те самые средства массовой информации, ответственные лица о результатах работы и планах проинформировали.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Сегодня принято решение о создании медиакомпании Союзного государства, принято решение о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, утверждена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Решен ряд других вопросов актуальной союзной повестки. Подытоживая совместную работу и принятые решения, лидеры не были многословны, но тем интереснее. Александр Лукашенко и Владимир Путин это хорошо понимают, как и остроту момента. Все, что хотели показать публично, сделали. Остальное увидим позже.

Владимир Путин:

Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего рабочего совещания Высшего государственного совета Союзного государства. Вы, то есть я как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего госсовета на рабочий обед. Спасибо большое!