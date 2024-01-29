С чем граждане ассоциируют белорусский бренд? Рассказала аналитик БИСИ

В опросе приняли участие 700 респондентов из 48 районов страны. Как показывают результаты, более 80 % жителей оценивают качество белорусских товаров как высокое. Респондентам было предложено ответить на вопрос «Что первое приходит на ум при словосочетании белорусский бренд?» Оказалось, что главная ассоциация сельских жителей – это именно качество товаров. В числе народных марок звучали как промышленные флагманы, так и машиностроительные гиганты нашей страны: МАЗ, БЕЛАЗ и трактор BELARUS.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Отрицательно, негативно оценили белорусский бренд лишь 1,3 %. Если о качестве товаров дискуссий практически нет, то качество обслуживания оставляет желать лучшего, особенно на селе. Но среди наиболее частых пожеланий граждан – расширить ассортимент автолавок в части продуктовых наборов, чаще приезжать, улучшить качество обслуживания потребителей на селе, особенно пожилого населения.

Напомним, 2024-й объявлен в Беларуси Годом качества. И это касается не только производства продукции, но и работы на местах. Все пожелания граждан, собранные в ходе опроса, будут учтены. Это поспособствует не только повышению качества организации торговли в сельской местности, но и в целом сделает жизнь сельчан более комфортной.