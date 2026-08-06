Новости по тегу #Петр Витязь

Заслуженный деятель науки БССР, доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси Петр Витязь отмечает 90-летие
Среди ключевых приоритетов – научные исследования космоса, международное сотрудничество и поддержка научно-образовательных инициатив.
Это уникальная площадка для демонстрации результатов научных исследований и разработок ученых по реализации геокосмических программ.
Без договора о Союзном государстве не было бы такого научного взаимодействия и тесной интеграции, отмечают ученые.
Переход человечества на новый космический этап своего развития обсуждают ученые, инженеры и предприниматели. Глобальная конференция объединяет людей, которых волнует будущее нашей планеты. Только к онлайн-трансляции, которая ведется на трех языках, подключились тысячи зрителей.
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