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Новости по тегу #Петр Витязь

Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя
06 августа 2026 08:06

Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя

В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли
15 октября 2025 06:29

В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса
17 апреля 2025 19:08

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса

В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь
08 декабря 2024 10:56

В космической программе «Комплекс-СГ» один из спутников будет белорусским – Пётр Витязь

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса
13 сентября 2024 17:11

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты
29 января 2024 19:05

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты

​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека
11 апреля 2022 16:49

​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека

Экипаж добрался на МКС и уже вышел на связь. Олег Новицкий совершает свой третий полёт в космос
11 апреля 2021 17:37

Экипаж добрался на МКС и уже вышел на связь. Олег Новицкий совершает свой третий полёт в космос

«Ваши вещи будут говорить за вас». О создании с Китаем низкоорбитальной группировки спутников
12 апреля 2020 17:31

«Ваши вещи будут говорить за вас». О создании с Китаем низкоорбитальной группировки спутников

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос
07 ноября 2019 15:16

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

«Мы зарегистрированы как космическая держава в ООН»: Беларусь ведёт переговоры о присоединении к проекту SIRIUS
28 августа 2018 18:53

«Мы зарегистрированы как космическая держава в ООН»: Беларусь ведёт переговоры о присоединении к проекту SIRIUS

«Он прославил Беларусь по всему миру»: друзья и коллеги – о художнике Георгии Поплавском
01 ноября 2017 17:45

«Он прославил Беларусь по всему миру»: друзья и коллеги – о художнике Георгии Поплавском