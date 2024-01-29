Эксклюзив на СТВ! Начальник Белорусской антарктической экспедиции назвал сенсационные факты о полярниках

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Какие самые интересные вещи, которым вам удалось в последнее время заниматься? Поход в труднодоступный район Антарктики – более 600 километров!

Алексей Гайдашов, начальник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:

Однозначно это целенаправленная работа Национальной академии наук и Белорусской антарктической экспедиции по расширению географии исследования в Антарктике и укреплению присутствия страны там. Многодневный научный поход – это очередной шаг, направленный на укрепление нашего присутствия, интересов. Кирилл Казаков:

Этот поход вызвал сенсацию в Беларуси. Алексей Гайдашов:

600 километров трассы в труднодоступный, неисследованный район Антарктики. Кирилл Казаков:

Открытие нового зимовочного комплекса станции «Восток». Что это для белорусов, антарктических исследований даст? Понятно, что мы там на одной школе с россиянами работаем. Есть ли эта самая тесная союзная связь в Антарктиде? В чем россияне нам оказывают помощь, а в чем мы им помогаем? Минимальную температуру на планете зафиксировал белорус!

Алексей Гайдашов:

Это история давняя, с 1955 года белорусские специалисты участвовали в работе советских антарктических экспедиций. Станция «Восток» как таковая не просто точка на карте или информация из источников, что там очень суровые условия. Наши специалисты в советские времена зимовали на этой станции. Все знают, что станция «Восток» – это полюс холода Земли, но мало кто знает, что самую минимальную температуру на планете зафиксировал наш земляк Владимир Карпюк в 1983 году, как раз будучи на зимовке на станции «Восток» метеорологом. Это замечательная страница нашей национальной полярной истории. Смутные 1990-е, устройство новых государственных отношений, каждое государство постсоветского пространства первые годы думало о том, как выжить, построить свою экономику. Поэтому какой-то перерыв в работе в Антарктике отмечался в Беларуси. Но в 2005 году и по инициативе российской стороны, и по инициативе ведущих научных деятелей Республики Беларусь, в первую очередь Михаила Мясниковича, ведущих ученых, эта инициатива была поддержана Президентом. Мы, полярники, об этом помним, кто дал зеленый свет в 2006 году на присоединение Республики Беларусь к Договору об Антарктике. О сотрудничестве белорусских и российских полярников