Эксклюзив на СТВ! Начальник Белорусской антарктической экспедиции назвал сенсационные факты о полярниках
Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие самые интересные вещи, которым вам удалось в последнее время заниматься?
Поход в труднодоступный район Антарктики – более 600 километров!
Алексей Гайдашов, начальник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:
Однозначно это целенаправленная работа Национальной академии наук и Белорусской антарктической экспедиции по расширению географии исследования в Антарктике и укреплению присутствия страны там. Многодневный научный поход – это очередной шаг, направленный на укрепление нашего присутствия, интересов.
Кирилл Казаков:
Этот поход вызвал сенсацию в Беларуси.
Алексей Гайдашов:
600 километров трассы в труднодоступный, неисследованный район Антарктики.
Кирилл Казаков:
Открытие нового зимовочного комплекса станции «Восток». Что это для белорусов, антарктических исследований даст? Понятно, что мы там на одной школе с россиянами работаем. Есть ли эта самая тесная союзная связь в Антарктиде? В чем россияне нам оказывают помощь, а в чем мы им помогаем?
Минимальную температуру на планете зафиксировал белорус!
Алексей Гайдашов:
Это история давняя, с 1955 года белорусские специалисты участвовали в работе советских антарктических экспедиций. Станция «Восток» как таковая не просто точка на карте или информация из источников, что там очень суровые условия. Наши специалисты в советские времена зимовали на этой станции. Все знают, что станция «Восток» – это полюс холода Земли, но мало кто знает, что самую минимальную температуру на планете зафиксировал наш земляк Владимир Карпюк в 1983 году, как раз будучи на зимовке на станции «Восток» метеорологом. Это замечательная страница нашей национальной полярной истории.
Смутные 1990-е, устройство новых государственных отношений, каждое государство постсоветского пространства первые годы думало о том, как выжить, построить свою экономику. Поэтому какой-то перерыв в работе в Антарктике отмечался в Беларуси. Но в 2005 году и по инициативе российской стороны, и по инициативе ведущих научных деятелей Республики Беларусь, в первую очередь Михаила Мясниковича, ведущих ученых, эта инициатива была поддержана Президентом. Мы, полярники, об этом помним, кто дал зеленый свет в 2006 году на присоединение Республики Беларусь к Договору об Антарктике.
О сотрудничестве белорусских и российских полярников
Алексей Гайдашов:
И с тех пор наша задача не просто обозначать здесь свое присутствие, а динамично двигаться в развитии. Пример тому – тесная кооперация с российской стороной. Мы продолжаем это взаимодействие. В 2013 году был подписан замечательный документ – межправительственное соглашение о сотрудничестве в Антарктике между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Это не просто документ, который был положен на бумагу. Мы реализуем эти вещи на практике. Это научные исследования, обеспечение безопасности, поисково-спасательные операции, транспортная логистика.
С этой точки зрения это неоценимая помощь со стороны российских коллег. В первые годы мы размещались на российской инфраструктуре. Российские коллеги всегда отзывчиво принимали нас, помогали проводить научные исследования. Сейчас мы строим свою станцию. И даже в составе 16-й Белорусской антарктической экспедиции работают три специалиста из российской антарктической экспедиции. Мы одна команда, один коллектив.
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