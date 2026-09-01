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Новости по тегу #Владимир Поздняков

Ректор «МИТСО» рассказал, что в университете актуализирован ряд новых специальностей
01 сентября 2026 17:16

Ректор «МИТСО» рассказал, что в университете актуализирован ряд новых специальностей

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету
05 июня 2025 13:45

Вступительная кампания – узнали, как прошло ЦТ по второму профильному предмету

Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске
28 апреля 2025 17:02

Новую виртуальную систему обучения охране труда презентовали в Минске

Международный университет «МИТСО» распахнул свои двери для абитуриентов
01 февраля 2025 13:42

Международный университет «МИТСО» распахнул свои двери для абитуриентов

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты
29 января 2024 19:05

Союзное государство – главные проекты белорусско-российской интеграции обсудили эксперты

Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях
29 января 2024 17:35

Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях

«Тысяча рублей в год». Ректор «МИТСО» о бонусах молодым специалистам в Беларуси
29 января 2024 17:06

«Тысяча рублей в год». Ректор «МИТСО» о бонусах молодым специалистам в Беларуси

На форуме в Минске обсудили вопросы недопущения реабилитации нацизма и искажения истории
23 ноября 2023 17:25

На форуме в Минске обсудили вопросы недопущения реабилитации нацизма и искажения истории

День открытых дверей для абитуриентов провели в Международном университете «МИТСО»
12 ноября 2023 07:51

День открытых дверей для абитуриентов провели в Международном университете «МИТСО»

На ярмарке вакансий студентам МИТСО предложили более 300 рабочих мест
13 апреля 2023 07:00

На ярмарке вакансий студентам МИТСО предложили более 300 рабочих мест

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?
06 апреля 2023 10:36

«Каждая аудитория предполагает специфику». Как прошёл «Зачётный разговор» со студентами МИТСО?

Владимир Поздняков: «Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте»
28 ноября 2022 19:23

Владимир Поздняков: «Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте»