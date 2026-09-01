Новости по тегу #Владимир Поздняков

«Основная задача – это практикоориентированный подход», – добавил Владимир Поздняков.
Поступающие сдали вступительные испытания по второму профильному предмету на выбор, среди которых физика, химия и история Беларуси в контексте всемирной.
Премьеру приурочили к Международному дню охраны труда, который во всем мире отмечают 28 апреля.
Гости посетили мастер-классы и лекции от преподавателей. Узнали о достижениях и разработках студентов.
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