«Совершенно неприметный Mercedes». Подробности обсуждаемого приезда Лукашенко с Путиными во дворец

Кирилл Казаков, СТВ: Передвижение президентов по Петербургу осуществлялось следующим образом: за рулем Владимир Путин, а рядом Александр Лукашенко. Это вещи, которые позволяют понять именно доверительный характер этих событий.

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ: Касаемо годовщины снятия блокады Ленинграда и нашей военной победы. Стоит сказать о нашей общей духовной победе. Что белорусский, что российский народ, в принципе советский народ показал тогда победу правильных человеческих качеств над той грязью и страхом, который пытались насадить на наши земли.

Алена Сырова:

Понятно, что мы, журналисты, заранее выходим встречать глав государств. За три дня все привыкли, что Александр Лукашенко и Владимир Путин переезжают на одном Aurus. Мне казалось, что акцентировать внимание на этом в какой-то степени информационно неинтересно, потому что и так все понятно. Но! Как показывает практика, побеждает тот, кто для своих недругов непредсказуем.

Как раз сегодня, когда, казалось бы, что президенты сто процентов приедут на одном Aurus, красиво пройдут в Константиновский дворец, все ждали, все камеры были повернуты в сторону кортежа с Aurus, а оттуда вышли премьер-министры. А потом, следом на территорию Константиновского дворца заехал совершенно неприметный Mercedes практически на гражданских номерах, кто-то из коллег говорит, что за рулем Путин. И так и было. Главы государств очень скромно прошагали в Константиновский дворец.

Совсем недавно закончилось подписание итоговых документов, и ожидалось, что прозвучит какая-то итоговая речь. Все было совсем немногословно. Владимир Путин завершил эту встречу, поскольку председательство переходит Российской Федерации, приглашением на обед. Вот и получается, что важные, глобальные вещи все же останутся за закрытыми дверями.

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