«Это не размещение, а возвращение». Почему ядерное оружие – вынужденная мера, объяснили в Минобороны

Кирилл Казаков, СТВ: Наличие ядерного оружия. Как ни крутите, это главная военная союзная тема прошлого года. Что это с точки зрения военных? Это действительно союзная помощь? Либо же это элемент российских войск, который находится здесь?

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Хотелось бы заострить внимание на два ключевых момента. Первый – это была вынужденная мера. Второе, что это не размещение, а возвращение тактического ядерного оружия на территорию Республики Беларусь. Это все надо рассматривать в комплексе. Мы, военные, рассматриваем это как меру стратегического сдерживания. Но это гарант нашей национальной безопасности и коллективной безопасности в рамках Союзного государства.

Кирилл Казаков:

В данной ситуации возвращение ядерного оружия – это же не просто щит Беларуси? Мы же закрываем и российскую территорию. Все же это понимают?

Дмитрий Рябихин:

Все прекрасно понимают, что это единое оборонное пространство Союзного государства.

Кирилл Казаков:

Появление немецких войск под Вильнюсом считается подготовкой к учениям, а когда у нас российские военные появляются – это вроде как оккупация, хотя мы тоже понимаем, что мы территорию России с нашего так называемого белорусского балкона защищаем.

Дмитрий Рябихин:

Это подмена понятий. Мы также используем военную инфраструктуру, которая находится в Российской Федерации, но это же не значит, что мы проводим оккупацию России.