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Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях

29 января 2024 17:35
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Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях-1

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов, ректор Международного университета «МИТСО»:
Мы должны понимать и говорить о том, что наряду с ростом экономических показателей очень активно развивается народная дипломатия. Буквально несколько примеров.

За последний год в санаториях Федерации профсоюзов в целом отдохнули 135 тысяч человек. При этом 48 тысяч (38 %) – это граждане Российской Федерации. Еще год назад это были 38 тысяч. То есть за год скачок практически в 10 тысяч или 26 %.

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# Беларусь-Россия # общество # Владимир Поздняков

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