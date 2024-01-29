Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов, ректор Международного университета «МИТСО»:

Мы должны понимать и говорить о том, что наряду с ростом экономических показателей очень активно развивается народная дипломатия. Буквально несколько примеров.

За последний год в санаториях Федерации профсоюзов в целом отдохнули 135 тысяч человек. При этом 48 тысяч (38 %) – это граждане Российской Федерации. Еще год назад это были 38 тысяч. То есть за год скачок практически в 10 тысяч или 26 %.

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