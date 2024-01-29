«Одна экономика – два государства» – это возможно? Разбираем на примере Беларуси и России
Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты развили в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев произнес интересную фразу: «одна экономика – два государства». Такое в принципе может быть?
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:
Так бывает. Экономика по-прежнему является основным условием хорошей жизни как россиян, так и белорусов. Думаю, Республика Беларусь первая после развала Советского Союза это начала понимать. Мы взяли на себя особую роль, даже миссию, главного интегратора на постсоветском пространстве. Понятно, что в последние годы внимание уделялось и политическим вопросам. Но особенность нашей внешней политики в том, что любой политический дискурс в итоге по крайней мере имел интенцию на экономические соглашения. Потому что нам, как никому другому, лучше знать, что не может быть никаких суверенитета, независимости, безопасности либо общего отстаивания исторической правды без должного экономического обеспечения этого процесса.
Кирилл Казаков:
Наши враги часто говорят, что идет некое поглощение Россией Беларуси. Говорят, что скупят все предприятия. При этом мы говорим, что у нас товарооборот миллиардный, что мы партнерские отношения выстраиваем везде. Насколько наши враги правы?
Вадим Михайловский:
Это однозначно навешивание ярлыков. Союз России и Беларуси по-прежнему остается неудобным примером эффективной интеграции – нас пытаются убедить, что есть какая-то угроза. Мой тезис в том, что, если бы какая-либо угроза была, с нами бы два дня не разговаривали. Это просто уникальный пример в международной политике, когда делегации уделяется целых два дня. О чем это свидетельствует? О том, что нас уважают и принимают за равнозначную сторону. Следовательно, никакой проблемы, опасности для нас не существует.
«Совершенно неприметный Mercedes». Подробности обсуждаемого приезда Лукашенко с Путиными во дворец.