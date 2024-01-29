«Одна экономика – два государства» – это возможно? Разбираем на примере Беларуси и России

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты развили в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев произнес интересную фразу: «одна экономика – два государства». Такое в принципе может быть?

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:

Так бывает. Экономика по-прежнему является основным условием хорошей жизни как россиян, так и белорусов. Думаю, Республика Беларусь первая после развала Советского Союза это начала понимать. Мы взяли на себя особую роль, даже миссию, главного интегратора на постсоветском пространстве. Понятно, что в последние годы внимание уделялось и политическим вопросам. Но особенность нашей внешней политики в том, что любой политический дискурс в итоге по крайней мере имел интенцию на экономические соглашения. Потому что нам, как никому другому, лучше знать, что не может быть никаких суверенитета, независимости, безопасности либо общего отстаивания исторической правды без должного экономического обеспечения этого процесса.