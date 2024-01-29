«Борьба за растаявший лёд». Эксперт рассказал, почему на Западе ждут глобальное потепление

Союзная повестка. Подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса. Беларусь-Россия: путь вместе на георазвилке современного мира. Обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга? Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге, на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:

Арктика, Антарктика и космос являются предметами международного права. Но практика последних лет показывает, что Запад очень пренебрегает международным правом. И действительно, нам необходимо готовиться к тому моменту, что нейтральный статус Арктики, Антарктики и космоса будет пересмотрен. Самый лучший политический аргумент в этом деле – это нам иметь своих людей как в Арктике и Антарктике, так и в космосе. Поэтому в первую очередь это, конечно же, политический авангард, за которым в будущем последуют экономические выгоды.

Владею такой информацией, позволю себе ее озвучить. Многие западные страны не очень борются со всемирным потеплением, потому что ожидают, что Антарктика растает, а под этими льдами находится очень много полезных ископаемых. Поэтому вполне возможно, что скоро мы увидим борьбу за этот растаявший лед.

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