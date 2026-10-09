Новости по тегу #Союзное государство

Состоялось 82‑е заседание совместной коллегии Союзкомгидромета – оно стало важным шагом в укреплении сотрудничества России и Беларуси в области гидрометеорологии.
Он объединил представителей молодежи Беларуси и России, у которых появилась еще одна возможность заявить о своих исследованиях, обменяться опытом с коллегами и внести вклад в сохранение общей исторической памяти.
Товарооборот между Беларусью и Россией за 8 месяцев увеличился на 20%.
Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов. Главный акцент сделан на углублении промышленной кооперации, запуске новых импортозамещающих производств и развитии общей транспортной сети.
Главная тема обсуждения – финальная сверка повестки. В нее вошли 15 вопросов.
В числе перспективных направлений – станкостроение, авиапром и железнодорожная отрасль.
Алексей Русских и его команда в Беларуси проведут два дня. 29 сентября успели посетить Минский завод колесных тягачей, ознакомиться с продукцией и процессами производства.
«Я уже 30 с лишним лет работаю Президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора», – добавил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области России.
Ее главный ориентир в том, чтобы меры адресной поддержки пожилых граждан осуществлялись максимально просто и в короткие сроки.
В чем секрет активного и счастливого долголетия? Ответ на этот вопрос продолжают искать в Витебске. 24 сентября в программе союзного слета пожилых людей – преимущественно практические занятия.
В форуме участвуют около 250 делегатов из Беларуси и 9 регионов России. Среди них –активисты, общественные лидеры и эксперты в области гериатрии, медицины, социальной защиты и социологии.
Когда вместо исторических докладов начинает говорить живое театральное искусство, музыка и пронзительная документалистика. В Нижнем Новгороде с аншлагом прошла премьера масштабного белорусского военно-патриотического проекта «Каждый третий».
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