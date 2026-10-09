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Новости по тегу #Союзное государство

Второй день 82‑го заседания коллегии Союзкомгидромета прошел в Минске
09 октября 2026 19:15

Второй день 82‑го заседания коллегии Союзкомгидромета прошел в Минске

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» принимает Могилев
08 октября 2026 13:51

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» принимает Могилев

Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов в Минске
01 октября 2026 17:51

Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов в Минске

Заседание Совета министров Союзного государства прошло в Минске
01 октября 2026 13:46

Заседание Совета министров Союзного государства прошло в Минске

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства
30 сентября 2026 10:44

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
29 сентября 2026 17:45

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября
29 сентября 2026 16:38

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября

Болтовня про многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы – Президент Беларуси
29 сентября 2026 16:35

Болтовня про многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы – Президент Беларуси

Беларусь и Россия подписали резолюцию по развитию социальной политики в сфере активного долголетия
25 сентября 2026 18:10

Беларусь и Россия подписали резолюцию по развитию социальной политики в сфере активного долголетия

В Витебске проходит второй день слета Союзного государства «Мы за активное долголетие»
24 сентября 2026 17:06

В Витебске проходит второй день слета Союзного государства «Мы за активное долголетие»

В Витебске стартует союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие»
23 сентября 2026 07:17

В Витебске стартует союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие»

«Каждый третий»: в Нижнем Новгороде прошел концерт‑реквием о белорусской трагедии
15 сентября 2026 17:18

«Каждый третий»: в Нижнем Новгороде прошел концерт‑реквием о белорусской трагедии