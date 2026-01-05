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Новости по тегу #Ольга Лазоркина

Лукашенко: 2026 год мы провалить никак не должны
05 января 2026 17:51

Лукашенко: 2026 год мы провалить никак не должны

Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить
05 декабря 2025 06:06

Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить

Командировка Лукашенко продолжается! О деталях сотрудничества со странами Африки рассказали эксперты
04 декабря 2025 16:52

Командировка Лукашенко продолжается! О деталях сотрудничества со странами Африки рассказали эксперты

Лазоркина: сотрудничество Беларуси с Эфиопией позволит выйти на другие страны Африканского континента
28 сентября 2025 16:56

Лазоркина: сотрудничество Беларуси с Эфиопией позволит выйти на другие страны Африканского континента

«Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем!» Главное из встречи Лукашенко и Пезешкиана
24 августа 2025 17:19

«Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем!» Главное из встречи Лукашенко и Пезешкиана

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае – в чём уникальность предстоящих переговоров
21 августа 2025 16:38

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином в Китае – в чём уникальность предстоящих переговоров

Быстрых решений быть не может! Лазоркина рассказала о вариантах развития конфликта на Ближнем Востоке
23 июня 2025 16:45

Быстрых решений быть не может! Лазоркина рассказала о вариантах развития конфликта на Ближнем Востоке

Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу
22 июня 2025 19:27

Лазоркина: Израилю не удастся уничтожить иранскую ядерную программу

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты
22 июня 2025 19:23

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения
22 июня 2025 19:09

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения

Рачков: Беларусь, вне зависимости от процессов, происходящих в мире, готова стать полноправным членом БРИКС
04 июня 2025 19:28

Рачков: Беларусь, вне зависимости от процессов, происходящих в мире, готова стать полноправным членом БРИКС

Лазоркина: США не выйдут из процесса по Украине
27 апреля 2025 19:40

Лазоркина: США не выйдут из процесса по Украине