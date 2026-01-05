Новости по тегу #Ольга Лазоркина

Первый рабочий понедельник 2026 года во Дворце Независимости начался с доклада Президенту посла Беларуси в России Александра Рогожника.
Зарубежная командировка главы государства продолжается.
Без трудностей, конечно, не обходится. Одни продиктованы колониальным прошлым африканских государств – к выбору партнеров они подходят настороженно. Другие сложности – географические: логистика дорогая.
Эфиопия имеет очень большой опыт дипломатического присутствия на международной арене. Она стала одним их первым членов ООН, является членом-учредителем Африканского союза и в целом играет важную роль в политике и экономике региона.
Больше говорили об экономике, торговом и мирном сотрудничестве. Минск считал и считает Тегеран важным экономическим и политическим партнером. Александр Лукашенко со своим коллегой провел переговоры в узком и широком формате.
Президент заявил о предстоящем визите в Китай и встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. Очевидно, что переговоры пройдут в дни форума поистине планетарного масштаба.
Своим мнением о причинах и вариантах развития ирано-израильского конфликта с нами поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Стал ли мир ближе к ядерной катастрофе?
«Не зря Нетаньяху после начала ударов по Ирану заявил, что он начал готовить эту операцию с ноября. То есть ровно тогда, когда Трамп выиграл выборы».
К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».
Представители белорусского Национального собрания участвуют в этом мероприятии второй раз, но впервые – в заседании председателей комитетов по международным делам. Проходит ряд сессий, на которых парламентарии поднимают самые актуальные темы.
«Это означает фактически потерю контроля над всеми сферами влияния, которыми они в очень ограниченном количестве сегодня располагают. Из этого выйти нельзя».
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