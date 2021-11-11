Совещание с Совмином по самым актуальным вопросам. Какие задачи поставил глава государства?

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно. Результат негостеприимного европейского приема мигрантов – убитые беженцы, замерзающие женщины, изможденные дети. И на фоне миграционного кризиса Беларусь продолжают третировать санкциями и военными угрозами. Во Дворце Независимости обсуждались вопросы налогообложения, строительства и образования. Также Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Стоит задача активизировать субъекты малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Поставил задачи глава государства и перед аграрным сектором – качественно и в оптимальные сроки завершить осенние полевые работы и подготовить технику к яровому севу. Подробнее расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На этот четверг во Дворце Независимости было запланировано совещание Президента страны с руководством Совета министров. В повестке дня вопросы налогообложения, строительства, образования. Все они неоднократно обсуждались, однако решение по ним так и не было принято (Александру Лукашенко нужно больше деталей). К вышеупомянутым вопросам добавляются и те, что с пометкой «актуально». Это и миграционный кризис, и санкционное давление на нашу страну, и борьба с пандемией. Но в свойственной ему манере глава белорусского государства начинает совещание с главного. А именно с обеспечения сытой жизни каждого гражданина вверенного ему государства. Сельское хозяйство – вопрос номер один, будьте уверены, даже если информпространство диктует иную очередность. Пристальное внимание и периодическая встряска ответственных за аграрный сектор дали свои плоды.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таким образом, мы получим около 4 миллионов тонн сахарной свеклы. Цены на сахар, как и в целом на продовольствие, очень приличные. И это поможет поправить финансовое состояние хозяйств. Зерна мы соберем 9 миллионов тонн примерно. Достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебом, хлебобулочными изделиями, а также комбинированными кормами поголовье скота, которое у нас есть и которое мы планируем иметь в будущем году. ​Сегодня на полях осталось убрать немного сахарной свеклы и около 1 % кукурузы. В основном не спешат успешные хозяйства, так экономят ресурс, но каждое из них за сутки готово собрать урожай. И, можно быть уверенным, он не пропадет. Теперь важно сосредоточиться на перспективе. Президент обрисовывает ряд задач.

Александр Лукашенко:

Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность, государства. Главное – это финансирование. Определить – цена гектара, восстановления мелиорированных земель. Это не чистая мелиорация, это восстановление того, что мы не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, а природа начала у нас отвоевывать эти земли. Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель». Читайте здесь.

Но понятно, что куда больше внимания общественности в эти дни приковано к ситуации на белорусско-польской границе. Не лишенные чувства эмпатии белорусы (в отличие от тех же поляков, да и выходит, других европейцев, лишь на словах проповедующих защиту прав человека) не могут спокойно наблюдать за тем, как обращаются с оказавшимися в беде людьми. Масло в огонь подливают СМИ, но в сложившейся ситуации это скорее во благо. Ведь как иначе обычные люди смогут увидеть реальную картину, если даже должностных лиц польские военные не пропускают. «Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции.

На сегодняшний день в стихийном лагере беженцев обосновались около 2 000 человек. Среди них очень много и беременных женщин, и детей. И пока европейские политики заняты игрой в пинг-понг, перебрасывая ответственность и думая, как наказать белорусское государство, его глава решает вопросы пусть не наших, но людей, которые в эти минуты замерзают, заболевают и теряют силы от бессонных холодных ночей и долгого пути к лучшей жизни. Лукашенко о беженцах: может, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. Подробнее – здесь.

Видимо, таким образом кто-то пытается создать выгодный образ воинственно настроенных и опасных для цивилизованной Европы мигрантов. Иначе как еще можно получить добро на размещение у границ тысяч военных? На финансирование войска польского? Похоже, наши соседи настроены на эскалацию. Чего не сделаешь, чтобы отвлечь граждан о собственных проблем. Лукашенко о ситуации на границе: мы должны видеть всё, чтобы нам не устроили войнушку. Читайте здесь. Главнокомандующий настаивает: мы должны быть готовы ко всему, адекватно отвечать и полностью контролировать границу. Речь не только о той, что со стороны ЕС, но и со стороны Украины, которая все время спешит подражать своим европейским кумирам. Отныне рубежи Союзного государства патрулировать будут и россияне. Второй день в белорусском небе летают российские белые лебеди и наши истребители. Александр Лукашенко: да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Читайте здесь. Штрих к портрету наших польских соседей, которые обвиняют белорусскую сторону в излишней агрессии и нарушении законодательства, эти кадры, где в сторону наших рубежей их военный ведет стрельбу.

Не трудно представить, что было бы, если бы такое позволили себе ми или случись подобный инцидент несколько десятилетий назад. «Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши. Подробнее – здесь.

Больше, чем судьбой мигрантов, возможной эскалацией на границе, в Брюсселе, похоже, обеспокоены тем, как бы скорее ввести очередной пакет санкций против Беларуси. Почему-то там решили, что попытка номер пять обвалить нашу экономику окажется успешной. Хотя предыдущие, к нашему счастью и их глубочайшей озабоченности, не смогли сдержать положительной для Беларуси тенденции. «Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа. Но санкции и другое давление мы сможем пережить, было бы здоровье. Это за два года борьбы с пандемией хорошо выучил весь мир. Ситуация в нашей стране, похоже, стабилизируется. И президентский тезис про «осторожный оптимизм» уже можно трансформировать в просто оптимизм, однако не стоит обольщаться. По-прежнему есть те, кто сражается с COVID-19 за жизнь. Александр Лукашенко: нужно вводить в нормальную работу больницы, освобождать от ковида. Читайте здесь.