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Туриндустрия Индонезии с начала пандемии потеряла почти 7 млрд долларов

18 ноября 2020 16:22
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Новости Индонезии. Почти 7 миллиардов долларов потеряла туристическая индустрия Индонезии с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туриндустрия Индонезии с начала пандемии потеряла почти 7 млрд долларов-1

За последние 10 месяцев работы лишились около 550 тысяч сотрудников отелей и примерно полтора миллиона граждан, занятых в ресторанном бизнесе. Согласно докладу статистического управления республики, число иностранных гостей, прибывающих в страну, сократилось на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

# Коронавирус # Фотофакт

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