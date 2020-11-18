Туриндустрия Индонезии с начала пандемии потеряла почти 7 млрд долларов

Новости Индонезии. Почти 7 миллиардов долларов потеряла туристическая индустрия Индонезии с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 10 месяцев работы лишились около 550 тысяч сотрудников отелей и примерно полтора миллиона граждан, занятых в ресторанном бизнесе. Согласно докладу статистического управления республики, число иностранных гостей, прибывающих в страну, сократилось на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.