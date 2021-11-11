Прямой эфир

«Мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию». Лукашенко призвал следить за расходованием СИЗов

11 ноября 2021 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию». Лукашенко призвал следить за расходованием СИЗов-1

Понятно, что на здоровье людей никто экономить не станет. Но мы ведь все живем в одной стране, следим за повесткой и видим, что лишних денег нет, зато есть постоянные вызовы, новые не менее важные статьи расходов. Поэтому Президент просит правильно расставлять приоритеты.  

«Мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию». Лукашенко призвал следить за расходованием СИЗов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Лекарства, защитные средства – это все деньги. Я еще раз подчеркиваю, на конец года из всех источников мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию. 2 миллиарда. Мы бы провели мелиорацию за 2 миллиарда, 5 лет мелиорировали бы земли. Но спасали людей. Поэтому там надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты вплоть до лекарств.  

Читайте также:  

«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают ещё, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа

«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции  

Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Фронт шёл страшный». Как медаль помогла установить личность погибшего красноармейца
11 ноября 2021 19:33

«Фронт шёл страшный». Как медаль помогла установить личность погибшего красноармейца

Министр промышленности: компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью
11 ноября 2021 19:08

Министр промышленности: компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей
11 ноября 2021 19:03

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей