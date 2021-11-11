«Мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию». Лукашенко призвал следить за расходованием СИЗов

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что на здоровье людей никто экономить не станет. Но мы ведь все живем в одной стране, следим за повесткой и видим, что лишних денег нет, зато есть постоянные вызовы, новые не менее важные статьи расходов. Поэтому Президент просит правильно расставлять приоритеты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лекарства, защитные средства – это все деньги. Я еще раз подчеркиваю, на конец года из всех источников мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию. 2 миллиарда. Мы бы провели мелиорацию за 2 миллиарда, 5 лет мелиорировали бы земли. Но спасали людей. Поэтому там надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты вплоть до лекарств.
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