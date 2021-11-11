«Мы потратим 2 миллиарда долларов на пандемию». Лукашенко призвал следить за расходованием СИЗов

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что на здоровье людей никто экономить не станет. Но мы ведь все живем в одной стране, следим за повесткой и видим, что лишних денег нет, зато есть постоянные вызовы, новые не менее важные статьи расходов. Поэтому Президент просит правильно расставлять приоритеты.