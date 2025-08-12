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Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду?

12 августа 2025 12:15
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Край бортников, клюквы и вековых дубов. Полесье на белорусской карте – отдельный мир со своей природой, говором и вековыми традициями. За колоритом и вдохновением отправились в программе «Путевка BY» на берега Уборти в Лельчицкий район.

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -2

Изумрудная планета! Обожаете флору и растения? Ищите новые идеи для ландшафтного дизайна? Тогда приглашаем на экскурсию в Милошевичский постоянный лесной питомник. В 2025 году ему исполнилось 55 лет!

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -4

Нина Берусь, начальник Милошевичского постоянного лесного питомника:
В основном выращиваем сосну обыкновенную, дуб черешчатый, липу, клен, ясень, березу. Также занимаемся выращиванием декоративного посадочного материала. Для этого у нас в Милошевичском опытном лесничестве созданы две теплицы. Всего каждый год около 10-15 тысяч черенков высаживаем.

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -6

Особые виды – на лаванду. Для туристов здесь планируют создать маленький Прованс. Ловите идею для волшебной фотосессии.

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -8

Нина Берусь:
В основном сделали акцент на лаванду и зачеренковали около 5 000. Очень быстро растет лаванда, очень полезна. Делают саше – мешочки – кладут под подушку.
– Чтобы засыпать хорошо, спокойно спать. Особенно деткам маленьким. 

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -10

Разные растения, краски, фигурные стрижки вызывают восторг! Словно в причудливом лабиринте из «Алисы в стране чудес».

Мини-Прованс планируют создать в Милошевичском лесопитомнике. Почему делают ставку на лаванду? -12

Кстати, здесь живет семья зайцев! Смотрите внимательно по сторонам. Можно устроить фотоохоту.

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Растения и цветы # Анастасия Макеева

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