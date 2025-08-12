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NYT: Трамп отверг заявления Зеленского об уступке территорий Украины

12 августа 2025 12:06
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NYT: Трамп отверг заявления Зеленского об уступке территорий Украины-0

Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении договориться о «земельном обмене» в рамках разрешения конфликта в Украине, игнорируя позицию Владимира Зеленского о запрете на территориальные уступки.  Об этом рассказали в американской газете The New York Times.

«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал земельным обменом, и отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в сообщении издания.

В ходе встречи Трамп также не дал гарантий безопасности Киеву и не стал подтверждать продолжение военной и разведывательной поддержки. Реакцию Трампа французский политик Флориан Филиппо назвал «поражением» для позиции Зеленского, обвинив украинского лидера в препятствовании мирному процессу.

Филиппо: Украина и НАТО проиграли, Зеленскому конец

Ранее одно из британских изданий предположило, что прекращению конфликта может способствовать возможное соглашение между США и Россией о совместном освоении арктических ресурсов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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