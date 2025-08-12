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«Дождей очень мало». В Ираке заявили об острой нехватке воды

12 августа 2025 11:38
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«Дождей очень мало». В Ираке заявили об острой нехватке воды-0

Ирак переживает острую нехватку водных ресурсов из-за засухи и снижения притока воды из соседних стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника министерства сельского хозяйства Махди Дамада.

Он заявил, что резервы подземных вод иссякают, и доставка питьевой воды в регионы страны становится невозможной. В 2019 году водные ресурсы составляли 65 миллиардов кубометров благодаря осадкам, но сейчас приток из Турции и Ирана минимален.

«Сейчас приток воды из соседних стран крайне незначителен, а дождей очень мало», – сказал он.

Причиной кризиса стало не только изменение климата, но и строительство дамб на реках Тигр и Евфрат.

Власти Ирака призывают к формированию переговорной группы для урегулирования ситуации и предостерегают о риске остановки сельскохозяйственных работ из-за нехватки воды.

Фото: pixabay

# ЧП

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