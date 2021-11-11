Александр Лукашенко: нужно вводить в нормальную работу больницы, освобождать от ковида

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но санкции и другое давление мы сможем пережить, было бы здоровье. Этот тезис за два года борьбы с пандемией хорошо выучил весь мир. Ситуация в нашей стране, похоже, стабилизируется. И президентский тезис про «осторожный оптимизм» уже можно трансформировать в просто оптимизм, однако не стоит обольщаться. По-прежнему есть те, кто сражается с COVID-19 за жизнь.