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Александр Лукашенко: нужно вводить в нормальную работу больницы, освобождать от ковида

11 ноября 2021 18:59
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: нужно вводить в нормальную работу больницы, освобождать от ковида-1

Но санкции и другое давление мы сможем пережить, было бы здоровье. Этот тезис за два года борьбы с пандемией хорошо выучил весь мир. Ситуация в нашей стране, похоже, стабилизируется. И президентский тезис про «осторожный оптимизм» уже можно трансформировать в просто оптимизм, однако не стоит обольщаться. По-прежнему есть те, кто сражается с COVID-19 за жизнь.  

Александр Лукашенко: нужно вводить в нормальную работу больницы, освобождать от ковида-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Тяжелобольных очень много, поэтому обратите на это внимание. Вчера я вам, Наталья Ивановна [Кочанова – прим. ред.], говорил, чтобы передали горисполкому и посмотрели на город: смертность недопустима. Больных уменьшилось, притом кое-где – значительно. Нужно, Роман Александрович [Головченко – прим. ред.], вводить в нормальную работу больницы. Освобождать от ковида, где были задействованы отделения, койки и больницы. Пусть больницы в полном объеме приступают к плановым манипуляциям, операциям и помощи людям. Терапевтические отделения пусть терапией занимаются, онкологические – онкологией. Надо концентрировать в одной-двух или трех-четырех больницах Минска ковидных больных и их лечить. А остальные больницы вымыть, вычистить, и пускай занимаются плановыми манипуляциями.  

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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