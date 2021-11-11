«Фронт шёл страшный». Как медаль помогла установить личность погибшего красноармейца

Новости Беларуси. В Лиозненском районе Витебской области 11 ноября предали земле останки 18 защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Захоронение было обнаружено недалеко от деревни Иваньково. Личность одного героя, Алексея Ермилова, удалось установить благодаря медали «За боевые заслуги». Подробности в материале Виктора Пралича.

В лиозненском музее экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, на самом видном месте. Несмотря на то, что город был освобожден в октябре 1943 года, первым в Витебской области, фронт стоял тут еще долгих 9 месяцев.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:

Это тяжелейшие позиционные бои. Это кровопролитное время, которое понесло массовые потери среди как освободителей Лиозненского района, так и мирных жителей. Поэтому и сегодня на территории Лиозненского района силами 1-й специализированной поисковой роты находят останки погибших воинов.

Цена победы была высокой. В боях с врагом только на лиозненской земле погибли более 30 тысяч человек.

Виктор Пралич, корреспондент:

На территории Лиозненского района 90 захоронений времен Великой Отечественной войны. Братская могила в Чернышах – одно из крупнейших. Здесь захоронено более 3 000 защитников отечества.

Останки 18 солдат нашли под деревней Иваньково. Удалось установить имя и фамилию только одного освободителя. Это Алексей Ермилов из Горьковской области. Ему было всего лишь 20 лет. Погиб он 24 декабря 1943 года. А буквально за несколько месяцев до смерти Алексей был удостоен медали «За боевые заслуги».

Галина Климченко, жительница деревни Черныши:

Фронт шел страшный. Деревни вообще не было – вся спалена. Их всех эвакуировали. Мои две сестрички мужа погибли в партизанах. В Хотимлянском лесу. Выкопали яму – они сами выкапывали. Немцы их там живьем всех закопали. Там земля, говорили, дышала. Победные залпы хоть и отгремели 76 лет назад, но война дает о себе знать и сейчас. Только за 2021 год на территории Лиозненского района были найдены и перезахоронены останки 71 воина, более 200 имен и фамилий удалось установить.