«Фронт шёл страшный». Как медаль помогла установить личность погибшего красноармейца
Новости Беларуси. В Лиозненском районе Витебской области 11 ноября предали земле останки 18 защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Захоронение было обнаружено недалеко от деревни Иваньково. Личность одного героя, Алексея Ермилова, удалось установить благодаря медали «За боевые заслуги».
Подробности в материале Виктора Пралича.
В лиозненском музее экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, на самом видном месте. Несмотря на то, что город был освобожден в октябре 1943 года, первым в Витебской области, фронт стоял тут еще долгих 9 месяцев.
Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:
Это тяжелейшие позиционные бои. Это кровопролитное время, которое понесло массовые потери среди как освободителей Лиозненского района, так и мирных жителей. Поэтому и сегодня на территории Лиозненского района силами 1-й специализированной поисковой роты находят останки погибших воинов.
Цена победы была высокой. В боях с врагом только на лиозненской земле погибли более 30 тысяч человек.
Виктор Пралич, корреспондент:
На территории Лиозненского района 90 захоронений времен Великой Отечественной войны. Братская могила в Чернышах – одно из крупнейших. Здесь захоронено более 3 000 защитников отечества.
Останки 18 солдат нашли под деревней Иваньково. Удалось установить имя и фамилию только одного освободителя. Это Алексей Ермилов из Горьковской области. Ему было всего лишь 20 лет. Погиб он 24 декабря 1943 года. А буквально за несколько месяцев до смерти Алексей был удостоен медали «За боевые заслуги».
Галина Климченко, жительница деревни Черныши:
Фронт шел страшный. Деревни вообще не было – вся спалена. Их всех эвакуировали. Мои две сестрички мужа погибли в партизанах. В Хотимлянском лесу. Выкопали яму – они сами выкапывали. Немцы их там живьем всех закопали. Там земля, говорили, дышала.
Победные залпы хоть и отгремели 76 лет назад, но война дает о себе знать и сейчас. Только за 2021 год на территории Лиозненского района были найдены и перезахоронены останки 71 воина, более 200 имен и фамилий удалось установить.
Светлана Стаховская, заместитель директора ГУО «Крынковская ясли-сад – средняя школа им. М.Т. Лынькова»:
Мы стараемся воспитывать в детях чувства уважения к павшим воинам. При проведении таких мероприятий, как митинги памяти, (чаще всего они проходят на воинских захоронениях), при благоустройстве воинских захоронений. Учащиеся нашей школы шефствуют над двумя воинскими захоронениями в агрогородке Крынки и здесь, в деревне Черныши.
Сегодня память о героях-освободителях живет в названиях улиц населенных пунктов, их именами называют школы. А ведь многие из них так и не увидели то, за что отдали свои жизни, – мир.