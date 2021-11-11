Лукашенко о беженцах: может, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории
Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не осталась без внимания ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно. Результат негостеприимного европейского приема мигрантов – убитые беженцы, замерзающие женщины, изможденные дети. И на фоне миграционного кризиса Беларусь продолжают третировать санкциями и военными угрозами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Курды, сирийцы, афганцы и прочие – там же +30 °C сейчас, а у нас уже минус. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Наталья Ивановна [Кочанова. – прим. ред.], вы как-то подключились с женщинами. Посмотрите. Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети – вопрос номер один. Поэтому посмотрите, определитесь. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили.
Далее. Юрий Викторович [Назаров. – прим. ред.], я тебя попрошу, подвези туда сухих дров. Тут две причины. Им надо согреться, во-первых. А во-вторых, они же там уже вокруг пособирали этот весь хмызняк. Начнут рубить нормальные деревья. Толку от них будет немного (мы же с тобой лесники, понимаем), а могут и вреда нанести немало. У нас хватает этих сухих дров. Надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну, куда денешься. Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили.
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