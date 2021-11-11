Лукашенко: «Наши беглые закричали: файзер, файзер! На старте стоящие, готовые колесить по Европе»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все кричат: «Файзер! Файзер! Дайте!» А за сколько флакончик «Файзера» нам предлагают? От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию. У нас своя вакцина намного дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и чем вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже, чем «Файзер». И имейте в виду, вакцинация – это уже сегодня политика. Уже, я вас предупреждал, началась драка, война вакцин. Это же деньги, огромные деньги, поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали: «Файзер! Файзер!» На старте стоящие, готовые колесить по Европе. Туда же со «Спутником» не пускают. Вакцинировался «Спутником» – там не признают. Нужен «Файзер», «Модерна», «Джонсон и Джонсон», «АстраЗенека». Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать.

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