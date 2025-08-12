В США мобилизовали около 800 бойцов Нацгвардии для безопасности в Вашингтоне

Для укрепления общественного правопорядка в Вашингтоне мобилизовано 800 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Из этого числа 100-200 человек будут поддерживать полицию, решая административные и логистические задачи.
Министр обороны США сообщил, что в этой операции участвует Национальная гвардия округа Колумбия и что при необходимости будут задействованы другие подразделения.
До этого президент Дональд Трамп заявил, что городская полиция будет поставлена под федеральный контроль, и разрешил военным помочь в обеспечении безопасности.
Он также выражал обеспокоенность ростом подростковой преступности и предложил принять более жесткие законы, позволяющие наказывать несовершеннолетних за насильственные преступления.
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