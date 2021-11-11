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«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают ещё, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа

11 ноября 2021 17:28
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Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше, чем судьбой мигрантов, возможной эскалацией на границе, в Брюсселе, похоже, обеспокоены тем, как бы скорее ввести очередной пакет санкций против Беларуси. Почему-то там решили, что попытка номер пять обвалить нашу экономику окажется успешной. Хотя предыдущие, к нашему счастью и их глубочайшей озабоченности, не смогли сдержать положительной для Беларуси тенденции.  

«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают ещё, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику к Эстонии дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев. Что будет тогда? И мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, наверное, раза в два. Заполнен «Ямал – Европа», белтрансгазовские эти заполнены трубы все. Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявления, я руководству Польши там и другим, литовцам и прочим безголовым этим порекомендовал бы думать, прежде чем говорить.  

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# Газопровод # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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