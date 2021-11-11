«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают ещё, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше, чем судьбой мигрантов, возможной эскалацией на границе, в Брюсселе, похоже, обеспокоены тем, как бы скорее ввести очередной пакет санкций против Беларуси. Почему-то там решили, что попытка номер пять обвалить нашу экономику окажется успешной. Хотя предыдущие, к нашему счастью и их глубочайшей озабоченности, не смогли сдержать положительной для Беларуси тенденции.