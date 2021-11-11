«Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке – ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.
Штрих к портрету наших польских соседей, которые обвиняют белорусскую сторону в излишней агрессии, эти кадры, где в сторону наших рубежей их военный ведет стрельбу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты начинаешь в направлении сопредельного государства стрелять. Это страшное нарушение.
Читайте также:
Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию
Лукашенко: За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек
«Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей?