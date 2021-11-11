«Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.