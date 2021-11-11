Прямой эфир

«Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши

11 ноября 2021 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На повестке – ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.  

«Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши-1

Штрих к портрету наших польских соседей, которые обвиняют белорусскую сторону в излишней агрессии, эти кадры, где в сторону наших рубежей их военный ведет стрельбу.  

«Это страшное нарушение государственной границы». Лукашенко о стрельбе со стороны Польши-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты начинаешь в направлении сопредельного государства стрелять. Это страшное нарушение.  

Читайте также:  

Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию  

Лукашенко: За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек  

«Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей?  

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о беженцах: может, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории
11 ноября 2021 17:21

Лукашенко о беженцах: может, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории

Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока
11 ноября 2021 17:18

Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока

«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»
11 ноября 2021 17:14

«Столичное телевидение» стало школой профессионализма». Корреспондент СТВ назначен новым директором ТРК «Гомель»