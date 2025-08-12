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Новый афтершок магнитудой 5,2 зарегистрирован у восточного побережья Камчатки

12 августа 2025 11:54
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Новый афтершок магнитудой 5,2 зарегистрирован у восточного побережья Камчатки-0

Афтершок магнитудой 5,2 по шкале Рихтера был зафиксирован на Камчатке на глубине 43,5 км, в 213 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на филиал ФИЦ ЕГС РАН.

При этом ученые предупреждают о возможности более сильного толчка силой до 6 баллов.

Ранее, 30 июля, произошло самое сильное за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,8. Это вызвало цунами, повредившее инфраструктуру. В настоящий момент в Северо-Курильске уже восстановлено транспортное и портовое сообщение.

Фото: pixabay

# Землетрясение

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