Церковь 1794 года на Полесье сохранилась в первозданном виде – рассказываем историю белорусской святыни

Край бортников, клюквы и вековых дубов. Полесье на белорусской карте – отдельный мир со своей природой, говором и вековыми традициями. За колоритом и вдохновением отправились в программе «Путевка BY» на берега Уборти в Лельчицкий район.

Старинные деревянные храмы – достояние Полесья. Одна из жемчужин зодчества сохранилась в агрогородке Приболовичи. Васильковая и намоленная. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы ведет свой отсчет с 90-х годов XVIII века! Изначально ее возвели как часовню на местном кладбище, а в 1825-м пристроили колокольню, тамбур и башенку над алтарной частью.

Светлана Акулич, руководитель школьного историко-краеведческого музея в аг. Приболовичи:

Святыня была пабудавана ў 1794 годзе нашымі аднавяскоўцамі, братамі з Украіны. Зруб быў пабудаваны без воднага цвіка. Царква была пабудавана з дуба і прапітана настолькі моцным растворам, што і зараз яна стаіць у сваім першапачатковым вобліку. Цяжкі лёс нашай святыні – у гады Вялікай Айчыннай вайны. Мясцовыя жыхары сведчаць аб тым, што нямецкія акупанты зрабілі тут невялічкі склад для сваёй узброі. Царква засталася і не згарэла. Алея клёнаў – яны таксама перашкаджалі агню.

В декабре 1942-го церковь чудом выжила. На ней даже не было следов гари и копоти! А ведь она находилась рядом с магазином, в который оккупанты зверски согнали местных жителей и подожгли. Их не остановил плач детей и крики стариков. Из пылающего ада выхода не было. Один из карателей забрался на колокольню и беспощадно расстреливал всех, кто пытался убежать.

Настоящим испытанием для церкви стало советское время. В 1960-е годы ее закрывают и останавливают богослужения. Не один раз над святыней сгущались тучи и нависала угроза.

Светлана Акулич:

Аднаго разу, калі мясцовая моладзь збіралася каля клуба, яны заўважылі, што па дарозе напраўляюцца два невядомыя чалавекі, якія нясуць у руках каністры. Адразу моладзь разбеглася па вуліцах, сабрала ўсіх мясцовых жыхароў. А тыя ўжо падышлі да святыні і пачалі яе абліваць. Жыхары абаранілі царкву, не далі ёй згарэць. Потым яны арганізавал дзяжурства, яна працавала з перарывамі. А ў 1985 годзе на ўласныя сродкі аднавяскоўцы зрабілі рэмонт, перабудавалі шаляванне, замянілі, пафарбавалі.