Александр Лукашенко: да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не осталась без внимания ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно. Результат негостеприимного европейского приема мигрантов – убитые беженцы, замерзающие женщины, изможденные дети. И на фоне миграционного кризиса Беларусь продолжают третировать санкциями и военными угрозами.

Алена Сырова, политический обозреватель: Главнокомандующий настаивает: мы должны быть готовы ко всему, адекватно отвечать и полностью контролировать границу. Речь не только о той, что со стороны ЕС, но и со стороны Украины, которая все время спешит подражать своим европейским кумирам. Отныне рубежи Союзного государства патрулировать будут и россияне. Второй день в белорусском небе летают российские «Белые лебеди» и наши истребители.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят. Поэтому посмотрите, это ваша стезя, это ваша зона ответственности – контроль за границей. Это почти 3 000 километров.

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