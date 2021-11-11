Министр промышленности: компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Всем известный производитель техники «Амкодор» просит об уже второй отсрочке платежей по кредиту. Президент дал понять: помогать будут только тем, кто в этом действительно нуждается и что-то делает сам, кроме того, что рассчитывает на государство и то, что кто-то замолвит за него словечко. Судя по итоговому решению, «Амкодор», как раз из таких предприятий.