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Министр промышленности: компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью

11 ноября 2021 19:08
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Всем известный производитель техники «Амкодор» просит об уже второй отсрочке платежей по кредиту. Президент дал понять: помогать будут только тем, кто в этом действительно нуждается и что-то делает сам, кроме того, что рассчитывает на государство и то, что кто-то замолвит за него словечко. Судя по итоговому решению, «Амкодор», как раз из таких предприятий.  

Министр промышленности: компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью-1

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:  
Они работают с хорошей динамикой роста, сработали и в 2020-м году, и этот год у них складывается очень хорошо. Индекс физического объема составил по 10 месяцам 132 %, рост экспорта – 138 %. Мы видим, что компания «Амкодор» в этом году работает с небольшой, но уже прибылью. Хочу отметить, что в прошлом году были убытки. Поэтому, несмотря на сложности, которые возникли по работе этой компании, мы видим положительную динамику данной компании. Ну и есть очень жесткое поручение осуществлять жесткий контроль за работой предприятия, чтобы таких вопросов больше не возникало.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Алена Сырова # Петр Пархомчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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