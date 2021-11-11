Лукашенко: за прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше 1000 человек

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Последние двое суток перебрасывают оружие (подробности здесь). Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт. Поэтому, здесь министр обороны присутствует, я попрошу: вы свяжитесь с Тертелем сегодня же и определите соответствующие меры безопасности – чтобы в такие группы, а в основном это этот лагерь, больше таких групп нет с нашей территории, они там все сконцентрировались (почти 2 000 человек) – чтобы туда не попало оружие и взрывчатка. Ибо это будет бойня.

За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию ночью больше 1 000 человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел, у нас граница закрыта, туда невозможно вернуться, да они и не хотят. Обижаются. Сидят на нейтральной полосе 322 человека. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу.

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