«Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе

Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские власти на проблемы и страдания беженцев по-прежнему смотрят через колючую проволоку. Страшные кадры продолжают поступать с наших западных рубежей. Напомним, в стихийном лагере решение своей судьбы четвертые сутки ожидают несколько тысяч человек. Среди них – дети, беременные женщины, старики.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Но, похоже, ЕС не готов к радушному приему – то и дело поступают сообщения о наращивании военной мощи, западные силовики применяют слезоточивый газ, приемы психологического воздействия, периодически с польской стороны вдоль заграждения ездят армейские грузовики.
Мулусеу Мамо, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Как вы видите, ситуация очень катастрофическая, и через день будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали предоставлять через Красный Крест. Мы будем продолжать это, пока на несколько дней. То, что мы не хотим видеть, то, что здесь образовался лагерь, мы не хотим этого, чтобы лагерь образовался, потому что здесь условия не те. У них, мигрантов, права такие. Во-первых, если хотят, они могут обращаться на убежище, это их право. Во-вторых, если кто-то хочет вернуться домой, им будут помогать в этом. Вот это право их, выбор их. Мы дали им телефонный номер, на который они могут, если хотят, позвонить. Вот в этом дело. Обратите внимание: это катастрофическая ситуация.
Белорусская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы облегчить страдания беженцев. 11 ноября сюда прибыли представители ООН, других международных организаций. Привезли гуманитарную помощь – средства гигиены, продукты, воду. Дежурят медицинские бригады.
На нашей стороне работают десятки телекамер. Вместе с тем зарубежные коллеги-журналисты уже несколько месяцев не имеют доступа к этой приграничной территории. Допускают их на расстояние около трех километров. Поэтому основная информация, которую получают жители Евросоюза, – официальные сводки пограничной службы.
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