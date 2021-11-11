«Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе

Мулусеу Мамо, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:

Как вы видите, ситуация очень катастрофическая, и через день будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали предоставлять через Красный Крест. Мы будем продолжать это, пока на несколько дней. То, что мы не хотим видеть, то, что здесь образовался лагерь, мы не хотим этого, чтобы лагерь образовался, потому что здесь условия не те. У них, мигрантов, права такие. Во-первых, если хотят, они могут обращаться на убежище, это их право. Во-вторых, если кто-то хочет вернуться домой, им будут помогать в этом. Вот это право их, выбор их. Мы дали им телефонный номер, на который они могут, если хотят, позвонить. Вот в этом дело. Обратите внимание: это катастрофическая ситуация.