«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.

Не лишенные чувства эмпатии белорусы (в отличие от тех же поляков, да и выходит, других европейцев, лишь на словах проповедующих защиту прав человека) не могут спокойно наблюдать за тем, как обращаются с оказавшимися в беде людьми.