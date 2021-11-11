Прямой эфир

«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции

11 ноября 2021 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.  

«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции-1

Не лишенные чувства эмпатии белорусы (в отличие от тех же поляков, да и выходит, других европейцев, лишь на словах проповедующих защиту прав человека) не могут спокойно наблюдать за тем, как обращаются с оказавшимися в беде людьми.

«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции-4

Масло в огонь подливают СМИ, но в сложившейся ситуации это скорее во благо. Ведь как иначе обычные люди смогут увидеть реальную картину, если даже должностных лиц польские военные не пропускают.  

«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в СМИ, чтобы предупредить на будущее. Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там на Западе, к которой нас постоянно толкали.  

Читайте также:  

«Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе  

Гуманитарной помощи, которую привезли беженцам, хватит на несколько часов. Как выживают иностранцы в лесу?  

«Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей?  

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто такие курды и может ли Европа реально обеспечить всех этих беженцев жильем? Большое интервью с историком-востоковедом
11 ноября 2021 16:49

Кто такие курды и может ли Европа реально обеспечить всех этих беженцев жильем? Большое интервью с историком-востоковедом

Путин посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском
11 ноября 2021 16:36

Путин посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском

«Этот выйдет и будет жить, а тот уже не вернётся». Какое наказание можно считать справедливым за сбыт наркотических средств?
11 ноября 2021 16:01

«Этот выйдет и будет жить, а тот уже не вернётся». Какое наказание можно считать справедливым за сбыт наркотических средств?