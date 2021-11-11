«Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как её сегодня раздули». Лукашенко высказался о беженцах и мировой реакции

Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.
Новости Беларуси. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров. На повестке ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно.
Не лишенные чувства эмпатии белорусы (в отличие от тех же поляков, да и выходит, других европейцев, лишь на словах проповедующих защиту прав человека) не могут спокойно наблюдать за тем, как обращаются с оказавшимися в беде людьми.
Масло в огонь подливают СМИ, но в сложившейся ситуации это скорее во благо. Ведь как иначе обычные люди смогут увидеть реальную картину, если даже должностных лиц польские военные не пропускают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в СМИ, чтобы предупредить на будущее. Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там на Западе, к которой нас постоянно толкали.
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