Прямой эфир

Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель»

11 ноября 2021 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые животрепещущие темы глава государства обсудил с Совмином.

11 ноября Президент поставил задачи перед аграрным сектором. Звучала тема уборочной, завершения осенних полевых работ и подготовки к весне. Президент требует делать качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, а это позволяет поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу. Среди стратегических задач – мелиорация.

Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику – зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и трактора энергонасыщенные. МТЗ, «Гомсельмаш» их помогут отремонтировать, восстановить, а где-то, может быть, и обслужить. Я уже министру промышленности, вице-премьеру такую задачу поставил – затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет. Промышленность – молодцы – в этом году работают неплохо, и прибыль неплохая. Но я скажу, из чего. Ну и еще МТЗ, «Гомсельмаш» и «Амкодор» – третье предприятие будет подключено. Они еще не очень качественную, не на 100 % качественную технику производят. Где-то и по вине заводов эта техника выходит из строя. Поэтому по минимальным ценам надо восстановить и отремонтировать эту технику за зиму.

Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность, государства. Из-за вот этих подачек – на молоко, на хлеб, на гектары – мы не находим и не находили никогда денег на мелиорацию. Надо определить за зиму все источники финансирования. Главное – это финансирование. Определить эти источники и определить вообще, если можно это – можно! – цены, чтобы в землю не зарывали, эти земли. Определить – цена гектара, восстановления мелиорированных земель. Это не чистая мелиорация, это восстановление того, что мы не делали годами, десятилетиями.

Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель»-4

Надо восстановить ту технику, которая когда-то по моему поручению, лет 12-15 тому назад, была закуплена и произведена. И второе – ее будет мало. За зиму надо что-то произвести, о чем премьер говорит. У «Амкодора» есть определенный опыт, уже создана техника. И не только «Амкодор». У нас есть практика посадить трактор на «гусеницу» и зацепить лопату. Что за проблема? И МТЗ может подключиться к этому вопросу. Но мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель.

Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель»-7

Читайте также:

Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас

«Налоги должны платить все». Что сказал Лукашенко о предпринимателях в Беларуси?

Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Петр Пархомчик # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На табличках имена 38 человек. В Лядах открыли памятник мирным жителям, погибшим в годы ВОВ
11 ноября 2021 14:11

На табличках имена 38 человек. В Лядах открыли памятник мирным жителям, погибшим в годы ВОВ

Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов
11 ноября 2021 14:05

Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов

Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»
11 ноября 2021 13:19

Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»