Президент Беларуси: «Мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель»

11 ноября Президент поставил задачи перед аграрным сектором. Звучала тема уборочной, завершения осенних полевых работ и подготовки к весне. Президент требует делать качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, а это позволяет поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу. Среди стратегических задач – мелиорация.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику – зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и трактора энергонасыщенные. МТЗ, «Гомсельмаш» их помогут отремонтировать, восстановить, а где-то, может быть, и обслужить. Я уже министру промышленности, вице-премьеру такую задачу поставил – затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет. Промышленность – молодцы – в этом году работают неплохо, и прибыль неплохая. Но я скажу, из чего. Ну и еще МТЗ, «Гомсельмаш» и «Амкодор» – третье предприятие будет подключено. Они еще не очень качественную, не на 100 % качественную технику производят. Где-то и по вине заводов эта техника выходит из строя. Поэтому по минимальным ценам надо восстановить и отремонтировать эту технику за зиму.

Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность, государства. Из-за вот этих подачек – на молоко, на хлеб, на гектары – мы не находим и не находили никогда денег на мелиорацию. Надо определить за зиму все источники финансирования. Главное – это финансирование. Определить эти источники и определить вообще, если можно это – можно! – цены, чтобы в землю не зарывали, эти земли. Определить – цена гектара, восстановления мелиорированных земель. Это не чистая мелиорация, это восстановление того, что мы не делали годами, десятилетиями.