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Карпенко: не исключаем возможность строительства инновационного корпуса БГУ, но нужна детальная проработка

11 ноября 2021 19:01
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К вековому юбилею БГУ решили подарить новый корпус. Все же ведущий вуз страны, солидный повод. Но по карману ли такие подарки? Судя по всему, однозначного ответа так и не удалось получить, потому прямо сейчас за строительство нового корпуса браться не станут. Но и отказываться от этой идеи тоже не будут.  

Карпенко: не исключаем возможность строительства инновационного корпуса БГУ, но нужна детальная проработка-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:  
Мы не исключаем тему выделения средств и возможность строительства нового инновационного корпуса БГУ, но для этого еще нужна детальная проработка. Поэтому в ближайшее время мы обсудим совместно с руководством БГУ в Министерстве образования, в правительстве вопросы, как в следующем году нам выстроить схему отработки, что собой будет представлять этот корпус, какие там будут помещения, под какие цели они будут созданы и какие задачи будут решать для перспективы развития и главного вуза нашей страны, и системы образования в целом.  

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# Строительство # общество # Игорь Карпенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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