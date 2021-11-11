Карпенко: не исключаем возможность строительства инновационного корпуса БГУ, но нужна детальная проработка

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К вековому юбилею БГУ решили подарить новый корпус. Все же ведущий вуз страны, солидный повод. Но по карману ли такие подарки? Судя по всему, однозначного ответа так и не удалось получить, потому прямо сейчас за строительство нового корпуса браться не станут. Но и отказываться от этой идеи тоже не будут.