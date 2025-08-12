Что такое бэби-блюз и чем он отличается от послеродовой депрессии? Мнение психолога

Рождение ребенка – особенный момент в жизни каждой женщины. Однако после долгих месяцев ожидания и подготовки этот период сопровождается не только радостью материнства, но и серьезными эмоциональными трудностями. После рождения малыша в организме происходят гормональные перестройки. Это может вызывать чувство тревоги, раздражительности, плаксивости или апатии.

Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:

Беременность характеризуется началом того состояния, когда женщина перестает принадлежать только себе самой. Женщина начинает выстраивать новые роли. Если до этого существовала диада такая, как «я и мой супруг», «я женщина по отношению к мужчине», то возникает новая диада «я – мама и мой ребенок». У 50 % женщин в послеродовом периоде наблюдается невроз. Есть такое англоязычное название, как бэби-блюз. Оно считается нормой. Это первые чувства материнства, первые три недели. Невроз после родов – частое состояние. Женщина может чувствовать себя уставшей, одинокой или переполненной заботами. Бессонная ночь, и страх за здоровье малыша, и физическая усталость также дают о себе знать. Такое расстройство может существенно мешать нормальной жизни, ухудшать отношения в семье и тормозить адаптацию к новой роли мамы. Юлия Чернышенко:

Однако, если это состояние после трех недель перерастает в более длительное, то это называется послеродовая депрессия. При послеродовой депрессии, конечно же, надо обращаться к таким специалистам, как психотерапевт либо психиатр. Конечно же, специалисты собирают анамнез. Это ее состояние до беременности, это история ее семьи, как протекала ее беременность. И, конечно же, уже он дает рекомендации и медикаментозное сопровождение, которое должно вывести женщину из этого состояния.