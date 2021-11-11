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Лукашенко о ситуации на границе: мы должны видеть всё, чтобы нам не устроили войнушку

11 ноября 2021 18:55
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Важные темы глава государства 11 ноября обсудил с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о ситуации на границе: мы должны видеть всё, чтобы нам не устроили войнушку-1

Видимо, таким образом кто-то пытается создать выгодный образ воинственно настроенных и опасных для цивилизованной Европы мигрантов. Иначе как еще можно получить добро на размещение у границ тысяч военных? На финансирование войска польского? Похоже, наши соседи настроены на эскалацию. Чего не сделаешь, чтобы отвлечь граждан от собственных проблем.  

Лукашенко о ситуации на границе: мы должны видеть всё, чтобы нам не устроили войнушку-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы видите, что уже 15 тысяч военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать. Вы персонально отвечаете за передвижение войск на сопредельной территории. Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем, я вам таких указаний не давал, мы не разворачиваем свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть и предвидеть мы должны все. Чтобы нам не устроили на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы.  

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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