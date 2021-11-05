«Сможете подлечить своё сердечко». Все подробности рабочей поездки Президента в Могилёв

Новости Беларуси. Больше четверти века назад в Беларуси было принято решение продолжить отмечать праздник 7 ноября. Эту традицию на постсоветском пространстве сохранили только у нас и в Кыргызстане. Как показало время, тогда в решении не ошиблись. Страна от этого только выиграла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы не отреклись от своего прошлого, не проехали гусеницами по памятникам знаковых исторических персон. Правда, праздник у нас уже долгие годы ассоциируется не с демонстрациями, а с открытием важнейших объектов. Например, в 1997, 2005-м и к 90-летнему юбилею революции столица получила новые станции метро. В разные годы к 7 ноября открывали школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы и памятники.

Этот год не стал исключением. Праздничная неделя стартовала в конце октября в Добруше, где Александр Лукашенко посетил новый завод по производству картона. Теперь мы можем не только отказаться от импорта, но и выйти на экспорт. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции. Алена Сырова продолжит.

Вадим Леванович, заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной больницы:

Если взять общий кадр, вы видите, что операционная похожа на ангар корабля космического. И все это для одного человека, который будет лежать на этом столе, для пациента.

К этому космосу врачи Могилевской областной больницы, кажется, сами еще не привыкли, но в ожидании высоких гостей с нескрываемой гордостью рассказывают журналистам о том, с чем и где уже завтра им предстоит работать. Два новых корпуса, оборудованных самыми современным медицинскими девайсами, выведут на новый уровень качество помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Позади испытание строительством, пандемией. И, наконец, день открытия, которому не сможет помешать даже ноябрьский дождь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, что дождь – это к счастью. Ради такого светлого момента ничего страшного, если и немножко подмокнем. Зато, не дай бог, случится беда с «мотором», то тут уже вы сможете подлечить свое сердечко. Александр Лукашенко признается: когда 10 месяцев назад приезжал сюда, в областную клинику Могилева, слушал доклад о необходимости строительства кардиоцентра (все же более половины от всех заболеваний в области – патологии сердечно-сосудистой системы), с трудом мог поверить, что будет присутствовать на его открытии раньше 2022 года. Лукашенко: мы не просто сползаем с той вершины, на которую подняли болезнь эту, а мы уже сползли. Подробнее здесь.

К слову, в Могилевской областной плановую помощь не останавливали, но две трети коек все же отдали под COVID. Накануне сократили количество с 556 до 420, в итоге сегодня более сотни из них оказались не востребованы. Как повелось, с осторожным оптимизмом Президент констатирует: наметилась тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом. И в этом есть заслуга каждого белоруса. Лукашенко в Могилеве: «Вакцинация в 3-5 раз увеличилась по стране после нашего совещания». Подробнее здесь.

Белорусской фишкой в борьбе с пандемией можно считать сохранение привычного образа жизни для всего общества. Согласитесь, излишние ограничения, стрессы здоровья не прибавляют ни отдельно взятому человеку, ни системе в целом. У нас же жизнь не останавливалась, потому, как водится, к 7 ноября на карте появляются все новые и новые важные и нужные каждому белорусу объекты. Алена Сырова:

Символично, что именно 7 ноября для молодых поколений белорусов стал праздником созидания, ассоциирующийся с открытием чего-то нового. Конечно, можно долго дискутировать об аспектах Октябрьской революции, разбираться, кто был прав, кто нет, и что было бы, если... Но не лучше ли оставить это профессиональным историкам, а вместо этого самим с благодарностью к большому периоду нашей истории сохранить и приумножить лучшее из него?

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома, раскрывает планы по реконструкции и ремонту других клиник, рассказывает о других объектах здравоохранения. Новый кардиологический центр – гордость региона. Его задумывали, в него вкладывали – все для того, чтобы уменьшить лист ожидания для пациентов кардиопрофиля. Что рассказал главврач могилевской больницы об оснащении оборудованием, читайте здесь. О новых кардиоцентре Президенту рассказывают в приемном отделении. Пока здесь тихо и нет пациентов.

Александр Лукашенко:

Завтра начинаем. Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Завтра в 08:00 начинаем работу. Новые реанимации, где смогут получать помощь 18 пациентов (раньше таких коек было только шесть), консультационный блок и, конечно, суперсовременные операционные показывают главе государства (читайте далее).

Сердечное общение на тревожащие сердце темы завершилось не менее сердечным подарком. А как может быть иначе в кардиологии? Александру Лукашенко подарили стеклянное сердце на ладонях. Как оно выглядит, смотрите здесь.

Физическая культура и здоровье взаимосвязаны, потому не зря для посещения Президент выбрал объекты именно этого профиля. Из могилевской больницы он направился к ФОКу.

Алена Сырова:

Изначально на этом месте планировали построить гребную базу, немудрено – река совсем рядом. Но объект превратился в долгострой. Местные жители на это не могли смотреть. Те, кто живут в молодом микрорайоне, не теряли надежды и попросили перепрофилировать объект. С поддержкой главы государства он превратился в многофункциональный спортивный комплекс, с самым большим в городе 50-метровым бассейном. Такой аквазоне могут позавидовать жители многих городов. При строительстве учли все международные нормы, требования и стандарты, так что со временем можно будет замахнуться на проведение серьезных соревнований и подготовку будущих олимпийских чемпионов.

Помимо плавания в новом спортивном комплексе работает больше 20 секций, которые посещают 300 ребят, но это число не окончательное, потому что набор еще продолжается. Одно из самых популярных направлений – гребля, что с учетом предыстории объекта неудивительно. «Мы угробим этих ребят». О чем Лукашенко говорил с одним из тренеров в Могилеве, читайте здесь.