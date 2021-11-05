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Александр Лукашенко: «Хотите жить – занимайтесь спортом. Берегите себя сами»

05 ноября 2021 17:28
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Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на неделе сам раскрыл свой график, потому о его визите в Могилев знали все. Неудивительно, что у ФОКа собрались желающие пообщаться с Президентом. Менее смелые прильнули к окнам близлежащих домов.

Александр Лукашенко: «Хотите жить – занимайтесь спортом. Берегите себя сами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неожиданно. Я не планировал сегодня встречаться с вами, но очень рад, что вы пришли. Я готов рассуждать на те проблемы, на которые вы сочтете нужным поговорить.

Пока могилевчане собирались с мыслями, Президент поделился своими о злободневном.

Александр Лукашенко:
Был у врачей сейчас, открывали вам больницу, построили новую. Сердечно-сосудистые на первом месте. С врачами разговаривал, ну и вам хочу сказать. Я не сторонник вас агитировать за здоровый образ жизни. Это ваше дело. Хотите жить – занимайтесь спортом. Берегите себя сами. Поэтому на злобу противостоять вот этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Это пускай вам в помощь будет.

Александр Лукашенко: «Хотите жить – занимайтесь спортом. Берегите себя сами»-4

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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