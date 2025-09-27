Возраст – это всего лишь цифра. Интервью с легендой гиревого спорта Вячеславом Хоронеко

136 подъемов гири весом 32 килограмма левой рукой. Таков новый абсолютный мировой рекорд белорусского атлета Вячеслава Хоронеко. О том, как сила духа и правильный подход творят чудеса и почему возраст – это всего лишь цифра в паспорте, узнали из первых уст легенды гиревого спорта в программе «Новое утро».

Расскажите, что чувствует человек, который устанавливает новый мировой рекорд?

Вячеслава Хоронеко, белорусский атлет, гиревик:

Во-первых, огромное человеческое спасибо за поздравление. Как у любого нормального человека, у меня была поставлена цель, задача, я выполнил свою работу качественно. И человек, если он выполняет свою работу качественно, неважно, в какой сфере, культурной, строительной, он, конечно, испытывает глубокое моральное удовлетворение.

Хотя где-то в глубине души я немножко был не удовлетворен. Я всегда иду по максимуму. До этого был официальный мировой рекорд в белорусском жиме 130 раз. Это в течение 5 минут лежа жим гири 32 килограмма одной рукой. Это такой вариант номинации. Есть и с двумя гирями, есть с одной. Я поставил планку в 140. Чуть-чуть не дотянул. Но это соревнования. С другой стороны, 136 сразу на 6 раз – это очень даже неплохо.

Можно было 6 лет устанавливать рекорд. Каждый раз по одному добавлять.

Вячеслава Хоронеко:

Да, мне тоже это говорили. Но я придерживаюсь максимальных целей и задач. Здесь для меня эталон – легенда советского спорта Юрий Власов, олимпийский чемпион 1960 года. Во времена Советского Союза, в начале 60-х годов, чтобы вы знали, были два самых популярных имени. Это Гагарин и Власов.

Чем Власов брал? Он всегда максимально увеличивал веса. То есть не увеличивал на полкилограмма, килограмм. Власов, как подготовка шла, сколько мог, столько и делал. На 20 килограмм, 25.