Почему в воспитании мальчика обязательно должен участвовать отец? Мнение Алексея Талая

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

Наше общество становится эмансипированным женщиной. Вот как вы к этому относитесь?

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию, паралимпиец:

Вот что касается даже опыта наших дедов и прадедов. Мне дедушка говорил: «Ты знаешь, внук, как воспитать настоящего мужчину»? Говорит: «Вот пока моя мамочка кормит меня грудью, и максимум до четырех лет, она имеет право вмешиваться. Как только четыре года – полностью воспитание на себя должен взять отец». Что касается женщины: ее роль в семье – это безусловная любовь. Бацька наругал, бацька дал ремня: плачет, пришел к мамочке на грудь лег, мамочка его погладила, поцеловала, сказала: «Ты моя деточка, солнышко, слушай папу, папа прав». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Алексей, вы сейчас описываете идеальное положение семьи. А если женщина растит ребенка одна, папы нет? Алексей Талай:

Искать тренера, искать настоящего мужчину рядом, отдавать в спорт. Может быть, налаживать контакты с… Ну если, например, отец, так бывает, погиб.

Наталья Широкова:

Всегда же есть дедушки, братья, зятья. То есть, есть кто-то. Алексей Талай:

Дедушка – это то спасение. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть мужчина в жизни мальчика в любом случае должен быть? Алексей Талай:

Это однозначно. Екатерина Забенько:

Потому что вспомним 90-е, там практически все мальчики вырастали с мамой и с бабушкой. То есть, наверное, это поколение сейчас подрастает этих ребят, которые почему-то остались в свое время без отцов.