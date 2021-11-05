Почему в воспитании мальчика обязательно должен участвовать отец? Мнение Алексея Талая
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Наше общество становится эмансипированным женщиной. Вот как вы к этому относитесь?
Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию, паралимпиец:
Вот что касается даже опыта наших дедов и прадедов. Мне дедушка говорил: «Ты знаешь, внук, как воспитать настоящего мужчину»? Говорит: «Вот пока моя мамочка кормит меня грудью, и максимум до четырех лет, она имеет право вмешиваться. Как только четыре года – полностью воспитание на себя должен взять отец».
Что касается женщины: ее роль в семье – это безусловная любовь. Бацька наругал, бацька дал ремня: плачет, пришел к мамочке на грудь лег, мамочка его погладила, поцеловала, сказала: «Ты моя деточка, солнышко, слушай папу, папа прав».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Алексей, вы сейчас описываете идеальное положение семьи. А если женщина растит ребенка одна, папы нет?
Алексей Талай:
Искать тренера, искать настоящего мужчину рядом, отдавать в спорт. Может быть, налаживать контакты с… Ну если, например, отец, так бывает, погиб.
Наталья Широкова:
Всегда же есть дедушки, братья, зятья. То есть, есть кто-то.
Алексей Талай:
Дедушка – это то спасение.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть мужчина в жизни мальчика в любом случае должен быть?
Алексей Талай:
Это однозначно.
Екатерина Забенько:
Потому что вспомним 90-е, там практически все мальчики вырастали с мамой и с бабушкой. То есть, наверное, это поколение сейчас подрастает этих ребят, которые почему-то остались в свое время без отцов.
Алексей Талай:
Мы должны понимать, как без женщины мы не можем жить, и не будет жизни на планете Земля, так и мужчины. Вот эта половинка, которая должна абсолютно участвовать в жизни, в становлении вот этой психики ребенка. Он должен где-то с папой те велики починить, этими рыбалками заниматься. Услышать и увидеть, как папа реагирует на те или иные экстремальные жизненные ситуации. Услышать папины слова одобрения. Это ух как нас поднимает, наш дух. Это совсем по-другому, чем скажет тебе мамочка доброе слово. Поэтому ищите, отдавайте на воспитание дедушкам либо братьям своих мужей, если муж не может исполнять свои обязанности.
Екатерина Забенько:
Я надеюсь, что многие мужчины нас услышат и вспомнят о том, что бывших детей не бывает, даже если не сложилось со своей женой.
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